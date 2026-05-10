Cuatro integrantes de una familia resultan heridos en ataque con cuchillo en la zona 12

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este domingo 10 de mayo cuatro integrantes de una familia fueron atacados con cuchillo.

Añadieron que el hecho de violencia ocurrió en la 9a. avenida y 47 calle de la zona 12, colonia Monte María.

Indicaron que paramédicos de esa institución trasladaron a los pacientes a un centro asistencial privado.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público resguardaron la vivienda para efectuar las diligencias de ley.

Las víctimas sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo y se desconoce el móvil del ataque.

Localizan cadáver

En otro hecho, el referido cuerpo de socorro reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en la 2a. avenida y 39 calle A de la zona 8 capitalina.

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Según el reporte, el cuerpo presenta golpes y heridas contundentes. La víctima, de unos 45 años, no ha sido identificada.

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