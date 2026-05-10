Cuatro integrantes de una familia resultan heridos en ataque con cuchillo en la zona 12

Sucesos

Cuatro integrantes de una familia resultan heridos en ataque con cuchillo en la zona 12

Los bomberos auxiliaron a cuatro personas víctimas de un ataque con cuchillo en la zona 12.

|

time-clock

FAMILIA ATACADA CON CUCHILLO. ZONA 12

Bomberos atienden a familia atacada con cuchillo en la zona 12 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este domingo 10 de mayo cuatro integrantes de una familia fueron atacados con cuchillo.

Añadieron que el hecho de violencia ocurrió en la 9a. avenida y 47 calle de la zona 12, colonia Monte María.

Indicaron que paramédicos de esa institución trasladaron a los pacientes a un centro asistencial privado.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público resguardaron la vivienda para efectuar las diligencias de ley.

EN ESTE MOMENTO

Combustibles verificaciones y controles de despacho de combustibles

Primer pago de subsidio a combustibles será de Q175.5 millones, reporta el MEM

Right
exportaciones de carga aérea marítima

Qué implica para Guatemala el fallo de EE. UU. sobre aranceles

Right

Las víctimas sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo y se desconoce el móvil del ataque.

Localizan cadáver

En otro hecho, el referido cuerpo de socorro reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en la 2a. avenida y 39 calle A de la zona 8 capitalina.

Para leer más: Inacif identifica los cuatro cadáveres atados y encostalados localizados en San Miguel Dueñas

Según el reporte, el cuerpo presenta golpes y heridas contundentes. La víctima, de unos 45 años, no ha sido identificada.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Bomberos Municipales Violencia en Guatemala Zona 17 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '