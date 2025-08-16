Cuatro motoristas fallecidos y dos heridos en accidentes de las últimas horas  

Sucesos

Cuatro motoristas fallecidos y dos heridos en accidentes de las últimas horas  

Los bomberos reportaron motoristas fallecidos y heridos en percances entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

|

Dos motorista murieron en accidente en el km 40.5 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Voluntarios informaron que la madrugada de este sábado 16 de agosto se registró una colisión entre dos motocicletas en la 14 avenida y 2 calle, zona 6 de la capital.


Indicaron que, en el lugar del accidente, un hombre murió. Además, una mujer, de unos 45 años, fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.
La persona fallecida quedó a un costado de una de las motocicletas y fue identificada.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que dos personas que se desplazaban en motocicleta fueron arrolladas en el kilómetro 40.5 de la ruta Interamericana.

EN ESTE MOMENTO

Turismo Rural personas observan una galería de arte en un destino turístico

Turismo rural atrae millones de visitas y en Guatemala hay más de 100 destinos identificados para potenciar

AME9508. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/08/2025.- Organizaciones civiles de mujeres realizan un acto de apoyo a familiares y sobrevivientes del incendio ocurrido en el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción este martes, a las afueras del Palacio de Justicia, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La decisión del proceso judicial declaró como culpables a cuatro exfuncionarios del delito de homicidio culposo por la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula. EFE/ Mariano Macz.

SBS avanza hacia pequeñas residencias, pero persisten brechas en atención de la niñez y adolescencia


Ambas murieron y sus cuerpos quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que piezas de la motocicleta quedaron esparcidas.

Ese mismo cuerpo de socorro informó que, en el barrio San Luis, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, una persona que se conducía en motocicleta colisionó contra un poste del tendido eléctrico. Añadieron que el motorista perdió la vida en el lugar debido a la fuerza del impacto.

En otro percance, un motorista perdió el control del vehículo y derrapó sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 51 de la ruta al Atlántico. Resultó herido, por lo que fue llevado a la Emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de motocicletas Accidentes de tránsito Ruta al Atlántico Ruta Interamericana 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre