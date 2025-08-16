Cuatro motoristas fallecidos y dos heridos en accidentes de las últimas horas  

Los Bomberos Voluntarios informaron que la madrugada de este sábado 16 de agosto se registró una colisión entre dos motocicletas en la 14 avenida y 2 calle, zona 6 de la capital.



Indicaron que, en el lugar del accidente, un hombre murió. Además, una mujer, de unos 45 años, fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.

La persona fallecida quedó a un costado de una de las motocicletas y fue identificada.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que dos personas que se desplazaban en motocicleta fueron arrolladas en el kilómetro 40.5 de la ruta Interamericana.





Ambas murieron y sus cuerpos quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras que piezas de la motocicleta quedaron esparcidas.

Ese mismo cuerpo de socorro informó que, en el barrio San Luis, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, una persona que se conducía en motocicleta colisionó contra un poste del tendido eléctrico. Añadieron que el motorista perdió la vida en el lugar debido a la fuerza del impacto.

En otro percance, un motorista perdió el control del vehículo y derrapó sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 51 de la ruta al Atlántico. Resultó herido, por lo que fue llevado a la Emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

