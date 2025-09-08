Cuatro personas mueren en accidentes de tránsito en la ruta al Atlántico y en San Marcos

Sucesos

Cuatro personas mueren en accidentes de tránsito en la ruta al Atlántico y en San Marcos

Cuatro personas mueren en accidentes de tránsito este lunes, según el reporte de los bomberos.

|

Curiosos permanecen en el lugar donde murió arrollada una mujer en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 8 de septiembre, una mujer de la tercera edad fue arrollada en el kilómetro 9.5 de la carretera al Atlántico.

Indicaron que la víctima murió en el lugar por el politraumatismo que sufrió.

También reportaron un accidente de motocicleta en el kilómetro 122.5 de la ruta al Atlántico.

Una persona fue trasladada a un hospital por las heridas sufridas y otra murió en el lugar a causa de politraumatismo.

Por aparte, los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que una mujer perdió la vida al ser arrollada en el caserío Chuena, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

La víctima murió a consecuencia de traumatismo general.

Además, fue hallado el cadáver de un hombre sobre la cinta asfáltica en el sector La Montañita, Sipacapa, San Marcos.

Según testigos, habría sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Ruta al Atlántico San Marcos 
