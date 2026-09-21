Cuatro personas mueren en ataques armados y otros dos cadáveres son localizados en distintos puntos de Guatemala

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Cuatro personas mueren en ataques armados y otros dos cadáveres son localizados en distintos puntos de Guatemala

Ataques armados cobraron la vida de cuatro personas en las últimas horas; además, se reportó el hallazgo de dos cuerpos.

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HALLAN CADÁVER EN RÍO EN SAN ANDRÉS ITZAPA

En la colonia Navideña, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, fue localizado el cadáver de un hombre. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los bomberos y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informaron este lunes 21 de septiembre sobre personas fallecidas en ataques armados y cadáveres localizados.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un ataque armado en el barrio El Arroyito, Melchor de Mencos, Petén. Los socorristas localizaron en la vía pública a dos hombres con heridas de bala.

Tras evaluarlos, constataron que ambos carecían de signos vitales, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes.

Otro hecho de violencia ocurrió en el sector La Bethania del caserío Santo Domingo II, San Pablo, San Marcos, donde tres personas fueron atacadas a balazos.

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Los bomberos auxiliaron a dos de las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a la Emergencia del Hospital Nacional de Malacatán.

En el lugar quedó una persona fallecida. El ataque se registró frente a una tienda y se desconoce el móvil.

Los Bomberos Voluntarios reportaron la muerte de un hombre en un ataque armado en la 15 avenida y 1a calle “A”, zona 4 de Villa Nueva, colonia Mario Alioto.

Para leer más: Hallan cuatro cadáveres envueltos en bolsas y sábanas en un sector de Villa Nueva

Localizan dos cadáveres

La PMT de Villa Nueva informó del hallazgo de un cadáver bajo el puente Tubac, en el bulevar El Frutal, zona 5 de ese municipio.

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Los Bomberos Municipales Departamentales también informaron que localizaron sin vida a una persona en la colonia Navideña, San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Según el reporte de los socorristas, se trata de Marvin Texaj Cate, de 18 años, quien al parecer fue arrastrado por el río La Virgen cuando se conducía en su motocicleta.

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Con información de Víctor Chamalé

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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