Violencia deja al menos siete muertos por ataques armados en Guatemala, Villa Nueva y San Miguel Petapa

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Violencia deja al menos siete muertos por ataques armados en Guatemala, Villa Nueva y San Miguel Petapa

Varios ataques armados en Guatemala, Villa Nueva y San Miguel Petapa dejaron al menos siete muertos y un herido; además, fue localizado el cadáver de una mujer en Alta Verapaz.

Cecilia Donis

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Agentes de la PNC resguardan el área donde murió una persona atacada a balazos en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: PMT de Guatemala)

Agentes de la PNC resguardan el área donde murió una persona atacada a balazos en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: PMT de Guatemala)

Los Bomberos Municipales, Voluntarios y autoridades de Tránsito de San Miguel Petapa reportaron ataques armados este jueves 17 de septiembre en las zonas 1, 6, 7 y 16 de Guatemala; en las zonas 1 y 12 de Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Además, una mujer fue encontrada muerta dentro de un costal en Alta Verapaz.

En conjunto, las autoridades registraron al menos siete personas fallecidas y un herido.

Mujer muerta en San Juan Chamelco, Alta Verapaz

Los Bomberos Municipales Departamentales localizaron un cuerpo en la aldea Qeqxibaal, San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

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El costal contenía el cuerpo de una mujer, que fue ubicado en el interior de un río, en una zona boscosa.

Los elementos de los Bomberos Municipales Departamentales resguararon el área en espera de las autoridades correspondientes.

Ataques armados en Guatemala

Las autoridades reportaron a un hombre fallecido por un ataque armado en el bulevar El Pulté, hacia Cristo Rey, zona 16.

El ataque armado ocurrió esta tarde en el área, donde fue localizado el hombre, no identificado, de aproximadamente 26 años, quien presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los paramédicos constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar. Los agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes.

Un hombre fue localizado con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en las regiones torácica y abdominal, en la 9.ª avenida y 13.ª calle, colonia La Verbena, zona 7 de Guatemala.

Los paramédicos realizaron las evaluaciones correspondientes y confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar. El hombre fue identificado como Pablo García Saines, de 30 años. El Cuerpo de Bomberos Municipales dio aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

Por otro lado, en la avenida Elena y 23 calle, zona 1, los Bomberos Municipales atendieron a un adolescente de 15 años, quien presentaba una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la región lumbar, la madrugada de este jueves.

Los técnicos en urgencias médicas estabilizaron al menor y posteriormente lo trasladaron a los servicios de emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Además, en la 2a calle y 18 avenida de la zona 6, los Bomberos Municipales reportaron la muerte de un peatón, quien fue atacado a balazos. La víctima se encontraba en una tortillería, según informaron Bomberos Municipales.

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Ataques armados en Villa Nueva

Los Bomberos Municipales reportaron un ataque armado en la 2a. avenida y 23 calle de la colonia Villalobos 1, zona 12 de Villa Nueva. Falleció un hombre aún no identificado, de aproximadamente 35 años.

Las autoridades reportaron que la víctima falleció por lesiones en órganos vitales provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos afirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se requirió la asistencia de la PNC.

Por tratarse de un sector altamente concurrido, los Bomberos Municipales brindaron asistencia y acompañamiento a personas que presentaron crisis nerviosa ante lo ocurrido. Ninguna necesitó traslado a un centro médico.

Las autoridades no han reportado más personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en el sector.

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Otro ataque armado fue registrado en la 7a. calle y 6a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva.

Los técnicos de ambulancia y oficiales constataron que la persona ya no contaba con signos vitales por la gravedad de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los Bomberos Municipales dieron aviso sobre el estado de la víctima a las autoridades.

Los familiares del fallecido se presentaron en la escena y lo identificaron como Miguel Eduardo Estrada de León, de 46 años.

Ataque armado en San Miguel Petapa

La Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa reportó un ataque armado en el municipio.

La persona fue localizada muerta en la calle Guillén, en el trayecto de la iglesia católica hacia el mercado Concepción. Además, reportaron el traslado de una mujer a un centro asistencial.

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Cecilia Donis

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