Dos motociclistas y piloto de mototaxi mueren baleados en área metropolitana

Dos motociclistas y piloto de mototaxi mueren baleados en área metropolitana

Tres hombres mueren en hechos de violencia en Santa Catarina Pinula, Villa Nueva y San Miguel Petapa.

El piloto de un mototaxi murió baleado en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Voluntarios reportaron este miércoles 7 de enero un ataque armado en la calle principal del caserío Joya El Mora, Santa Catarina Pinula.

Indicaron que los disparos fueron dirigidos contra un hombre que se desplazaba en motocicleta, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El paso de vehículos permanece cerrado en un carril mientras se desarrollan las diligencias legales.

En otros sucesos, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva, un hombre que se movilizaba en motocicleta fue atacado a balazos y murió en el lugar.

La víctima quedó tendida en la vía y se desconoce el móvil del crimen.

Además, reportaron un ataque armado contra el piloto de un mototaxi en el sector Playa de Oro, San Miguel Petapa.

El hecho ocurrió en un camino de terracería y el conductor falleció por la gravedad de las heridas.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

San Miguel Petapa Santa Catarina Pinula Villa Nueva 
