Dos personas resultan lesionadas durante recorrido de antorcha, al ser golpeadas con bolsas de hielo

En San Luis Las Carretas, Pastores, municipio de Sacatepéquez, dos personas que participaban en el recorrido de una antorcha resultaron lesionadas al ser impactadas por bolsas de hielo lanzadas por personas desconocidas.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el incidente se registró este domingo 14 de septiembre.

Indicaron que socorristas asistieron a los afectados y luego los trasladaron a la Emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Según autoridades de tránsito, este domingo 14 de septiembre se registró gran movilidad de personas con antorchas en todo el país, por lo que se ha pedido precaución para prevenir incidentes.

En otra emergencia, el referido cuerpo de socorro reportó que en la aldea Azulco, municipio de Jalpatagua, Jutiapa, dos personas sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo, luego de que personas desconocidas les lanzaran agua mezclada con algún producto químico.

Ambas víctimas fueron asistidas y, en estado delicado, trasladadas a la Emergencia del Hospital Nacional de Jalapa.

