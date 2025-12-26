El Mingob explica cómo un reo intentó fugarse en Navidad del Preventivo para Hombres, en la zona 18

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que el jueves 25 de diciembre el privado de libertad Jeferson “N”, del sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, intentó fugarse.

Según el Mingob, el reo saltó el muro perimetral que divide dicho centro y el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa.

Afirmó que esa área se encuentra bajo vigilancia de los guardias penitenciarios asignados a la garita cinco, por lo que fue neutralizado de inmediato por dos guardias del Sistema Penitenciario (SP).

Indicó que Jeferson “N” fue puesto a disposición de la Policía Nacional Civil.

Además, los guardias le incautaron un teléfono celular que portaba; el aparato también fue entregado a las autoridades.

Un caso similar ocurrió en noviembre recién pasado, cuando Carlos Coy, de 20 años, quien estaba recluido en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, murió electrocutado al intentar escapar del centro penitenciario.

La Dirección General del SP confirmó en esa ocasión que el interno perdió la vida al tratar de cruzar la malla electrificada colocada en el cerco perimetral como medida de seguridad.

