Emergencia con cisterna de gas provoca cierre y caos vial en la RN-14; otro vehículo arde en la Interamericana

Más de dos horas después de iniciada la emergencia, el paso en la Ruta Nacional 14 (RN-14) continúa completamente cerrado este lunes 18 de mayo debido a un incidente con un camión cisterna que transportaba gas propano en ruta a San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

La situación genera largas filas de vehículos, complicaciones en el tránsito entre Antigua Guatemala y Escuintla y momentos de tensión entre automovilistas, mientras cuerpos de socorro trabajan para reducir los riesgos de una explosión. En el sector también se observaron cortinas de humo y la liberación de presión del tanque mediante sistemas de seguridad.

La emergencia ocurre entre los kilómetros 82 y 82.7 de la RN-14, donde Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, Alotenango y Ciudad Vieja, junto con otras compañías bomberiles, efectúan labores de enfriamiento y control sobre la unidad que transportaba gas licuado de petróleo (GLP).

Bomberos trabajaron para evitar una explosión

De acuerdo con socorristas, el camión presentó sobrecalentamiento y una aparente fuga de gas, situación catalogada como de alto riesgo debido a la posibilidad de una explosión de gran magnitud.

Los cuerpos de socorro ordenaron retirar a conductores y vehículos a una distancia mínima de 100 metros como medida preventiva; sin embargo, algunos automovilistas permanecieron cerca del área restringida.

Bomberos informaron que la unidad liberó presión mediante sus sistemas de seguridad, lo que permitió estabilizar parcialmente la emergencia y evitar una situación de mayores proporciones. No se reportaron personas heridas.

La Municipalidad de San Juan Alotenango informó que el paso permanece totalmente bloqueado en ambos sentidos y recomendó utilizar rutas alternas mientras continúan las maniobras de seguridad.

“Por el momento no se cuenta con un tiempo estimado para la habilitación del paso”, indicó la comuna en un aviso divulgado en redes sociales.

Otro incidente complica el tránsito

Mientras persistían las complicaciones en la RN-14, Bomberos Voluntarios también reportaron el incendio de un vehículo en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana.

Vehículo se incendio en el kilómetro 24 ruta Interamericana. Bomberos Voluntarios 22 Cía utilizaron ataque rápido para extinguir el fuego. pic.twitter.com/mkmjjh8V2r — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 18, 2026

Socorristas de la 22 compañía utilizaron equipo de ataque rápido para extinguir las llamas y controlar la emergencia en el sector.

🚨 EmergenciaCBMD | INCENDIO VEHÍCULAR 🔥🚒



Kilómetro 24 de la Ruta Interamericana, se reporta un incendio vehícular.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de San Bartolomé y Santa Lucía Milpas Altas a bordo de las unidades AD-152, AD-105 y BFD-02 laboran en el lugar para… pic.twitter.com/vuvO3wMzVg — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) May 18, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.