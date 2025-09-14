Sucesos
Encuentran a dos menores fallecidos tras ser arrastrados por el río Caquil en Joyabaj
La Conred informa que las víctimas fueron arrastradas por la corriente del río Caquil.
La Conred informa que dos menores desaparecidos fueron hallados sin vida en el río Caquil, en Joyabaj, Quiché. (Foto Prensa Libre: Conred).
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este 14 de septiembre que, junto a pobladores del caserío Sechum, Joyabaj, fueron localizados dos menores desaparecidos.
A las 7.18 horas de este domingo, la Municipalidad de Pachalum alertó sobre la desaparición de varios menores arrastrados por el río Caquil.
Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo y vecinos de los caseríos San Rafael Las Minas y San Vicente se unieron a la búsqueda en el río Motagua, donde desemboca dicho afluente.
Una hora y media después, las autoridades del mismo municipio informaron que los cuerpos de los niños fueron hallados.
También lea: Río Las Vacas arrastra a tres personas; rescatan a dos y buscan a un niño
Además, lamentaron la tragedia y expresaron su solidaridad con las familias afectadas.
La prensa local indicó que los Bomberos Voluntarios de Joyabaj confirmaron ambas muertes.
Asimismo, la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo y Desastre participó en las acciones de búsqueda, localización y extracción de los cuerpos hallados en el río.
La Conred instó a la población a comunicarse al número 119 ante cualquier emergencia o desastre.
Durante la época de lluvias, 17 mil 660 personas han resultado afectadas y 3 mil 502 familias se encuentran damnificadas. Quiché registra 82 emergencias atendidas por la Conred.