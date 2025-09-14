Encuentran a dos menores fallecidos tras ser arrastrados por el río Caquil en Joyabaj

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este 14 de septiembre que, junto a pobladores del caserío Sechum, Joyabaj, fueron localizados dos menores desaparecidos.

A las 7.18 horas de este domingo, la Municipalidad de Pachalum alertó sobre la desaparición de varios menores arrastrados por el río Caquil.

Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo y vecinos de los caseríos San Rafael Las Minas y San Vicente se unieron a la búsqueda en el río Motagua, donde desemboca dicho afluente.

Una hora y media después, las autoridades del mismo municipio informaron que los cuerpos de los niños fueron hallados.

Además, lamentaron la tragedia y expresaron su solidaridad con las familias afectadas.

La prensa local indicó que los Bomberos Voluntarios de Joyabaj confirmaron ambas muertes.

Asimismo, la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo y Desastre participó en las acciones de búsqueda, localización y extracción de los cuerpos hallados en el río.

La Conred instó a la población a comunicarse al número 119 ante cualquier emergencia o desastre.

Durante la época de lluvias, 17 mil 660 personas han resultado afectadas y 3 mil 502 familias se encuentran damnificadas. Quiché registra 82 emergencias atendidas por la Conred.