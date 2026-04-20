Encuentran a mujer sin vida con indicios de violencia y matan a hombre que se dirigía a trabajar

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 20 de abril el cadáver de una mujer fue localizado por vecinos en la 11 avenida y 28 calle, zona 7, colonia Betania.

Añadieron que el hallazgo ocurrió en la vía pública y que el cadáver estaba cubierto con sábanas.

La víctima, de unos 35 años, presentaba una herida cortante en el cráneo y estaba atada de pies y manos, por lo que los bomberos solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes.

La persona fallecida vestía blusa gris, licra negra y calcetas blancas, sin portar calzado, según reportaron los Bomberos Municipales.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la aldea Pueblo Nuevo El Rosario, Catarina, San Marcos, un hombre murió baleado.

De acuerdo con los socorristas, la víctima fue identificada como Luis Carlos de León Vega, de 30 años, originario de Catarina.

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Añadieron que se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon y le causaron heridas en el cráneo y extremidades inferiores.

Reportan hallazgo de cadáver

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que las autoridades mantienen un cierre en la conexión entre San Miguel Petapa y el bulevar El Frutal, donde fue localizado el cadáver de una persona.

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