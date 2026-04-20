Encuentran a mujer sin vida con indicios de violencia y matan a hombre que se dirigía a trabajar

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Encuentran a mujer sin vida con indicios de violencia y matan a hombre que se dirigía a trabajar

Los bomberos reportan dos muertos por violencia en las últimas horas; también informan del hallazgo de un cadáver en la ruta a San Miguel Petapa.

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HALLAN CADÁVER DE MUJER EN COLONIA BETHANIA

Una mujer fue hallada sin vida en la 11 avenida y 28 calle, zona 7, colonia Betania. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 20 de abril el cadáver de una mujer fue localizado por vecinos en la 11 avenida y 28 calle, zona 7, colonia Betania.

Añadieron que el hallazgo ocurrió en la vía pública y que el cadáver estaba cubierto con sábanas.

La víctima, de unos 35 años, presentaba una herida cortante en el cráneo y estaba atada de pies y manos, por lo que los bomberos solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes.

La persona fallecida vestía blusa gris, licra negra y calcetas blancas, sin portar calzado, según reportaron los Bomberos Municipales.

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Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la aldea Pueblo Nuevo El Rosario, Catarina, San Marcos, un hombre murió baleado.

De acuerdo con los socorristas, la víctima fue identificada como Luis Carlos de León Vega, de 30 años, originario de Catarina.

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Añadieron que se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon y le causaron heridas en el cráneo y extremidades inferiores.

Reportan hallazgo de cadáver

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que las autoridades mantienen un cierre en la conexión entre San Miguel Petapa y el bulevar El Frutal, donde fue localizado el cadáver de una persona.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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