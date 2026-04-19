Ataque armado frente a tienda deja tres muertos y un herido en Amatitlán

Un ataque armado la tarde de este domingo 19 de abril dejó como saldo tres hombres fallecidos y una persona herida en la 0 avenida y 4a. calle del barrio La Cruz, en Amatitlán . El incidente se registró en un sector cercano al área central y comercial del municipio.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, la emergencia se alertó de la emergencia alrededor de las 15.40 horas. Al llegar al lugar, socorristas localizaron a tres hombres sin vida, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.

En el mismo incidente, una persona resultó herida y fue trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos frente a una tienda de barrio, en una zona transitada por vecinos.

En un video compartido por los cuerpos de emergencia se observa la escena del ataque, mientras eran cubiertos por socorristas; de fondo se escucha el llanto de una mujer.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que permanecen en el lugar y que ampliarán la información en las próximas horas. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las causas del ataque ni sobre la identidad de las víctimas.

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