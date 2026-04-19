Ataque armado frente a tienda deja tres muertos y un herido en Amatitlán

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Ataque armado frente a tienda deja tres muertos y un herido en Amatitlán

Tres hombres murieron atacados a balazos frente a una tienda en barrio La Cruz, Amatitlán; Bomberos Voluntarios reportan un herido trasladado.

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Foto de referencia. Tres personas murieron en un ataque armado perpetrado este 19 de abril en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Tres personas murieron en un ataque armado perpetrado este 19 de abril en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un ataque armado la tarde de este domingo 19 de abril dejó como saldo tres hombres fallecidos y una persona herida en la 0 avenida y 4a. calle del barrio La Cruz, en Amatitlán. El incidente se registró en un sector cercano al área central y comercial del municipio.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, la emergencia se alertó de la emergencia alrededor de las 15.40 horas. Al llegar al lugar, socorristas localizaron a tres hombres sin vida, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.

En el mismo incidente, una persona resultó herida y fue trasladada hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos frente a una tienda de barrio, en una zona transitada por vecinos.

EN ESTE MOMENTO

Foto de referencia. Tres personas murieron en un ataque armado perpetrado este 19 de abril en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

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Washington (United States), 18/04/2026.- US President Donald Trump makes an announcement on researching the effects of psychedelic drugs in medical treatment for veterans, in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 18 April 2026. President Trump is expected to sign an executive order aimed at expanding federal research into psychedelic drugs to treat veterans suffering from PTSD and traumatic brain injuries. EFE/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

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En un video compartido por los cuerpos de emergencia se observa la escena del ataque, mientras eran cubiertos por socorristas; de fondo se escucha el llanto de una mujer.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que permanecen en el lugar y que ampliarán la información en las próximas horas. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las causas del ataque ni sobre la identidad de las víctimas.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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