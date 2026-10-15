“Esto puede ser un modelo de ataque”: advierten de falta de preparación y riesgos para la PNC tras disturbios en Ciudad Peronia

Los disturbios registrados el miércoles 14 de octubre en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, dejaron daños en la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) y 12 vehículos policiales y particulares destruidos o afectados. Los incidentes ocurrieron después de que agentes resguardaran a Ángel Roberto Agustín López, de 42 años, quien había sido retenido y golpeado por pobladores tras señalamientos de una presunta agresión sexual contra un menor de edad. Según la PNC, el hombre fue presentado ante el Juzgado de Paz de Turno de Villa Nueva, pero ninguna presunta víctima ni familiar acudió a denunciarlo, por lo que quedó en libertad.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizaron los daños ocasionados a la infraestructura policial, la falta de condiciones para enfrentar disturbios y el riesgo de que ataques similares se repitan en otros sectores del país. También se cuestionó la afirmación de la PNC de que grupos vinculados con el crimen organizado habrían provocado los destrozos, debido a que esa hipótesis requiere una investigación que permita establecer quiénes participaron en los hechos.

Advierten de debilidad policial y riesgos de nuevos ataques

Durante el análisis se señaló que la subestación carecía de barreras físicas, puertas adecuadas, personal y equipo antidisturbios para enfrentar a una multitud. Uno de los participantes advirtió que la destrucción de vehículos e instalaciones debilita la capacidad logística de la institución, debido al tiempo necesario para reponer los recursos.

Los daños en la subestación de la PNC en Ciudad Peronia evidencian su vulnerabilidad y generan preocupación por la capacidad de respuesta policial ante nuevos disturbios, lo que podría afectar la seguridad de los vecinos. (Foto: Prensa Libre / Moisés Xec)

También cuestionó las condiciones de seguridad de los agentes: “Reputacionalmente ellos quedaron en evidencia como débiles, no preparados, expuestos y vulnerables”. Añadió que “esto se puede convertir en un modelo de ataque”, ante el riesgo de que otros grupos aprovechen esas vulnerabilidades para actuar contra las fuerzas de seguridad.

Vehículos incendiados y daños a la subestación

De acuerdo con el informe de la PNC, los disturbios dejaron tres autopatrullas y tres motocicletas policiales destruidas o dañadas, además de cuatro vehículos particulares completamente quemados y dos motocicletas afectadas, una de ellas consignada.

El fuego también alcanzó la oficina de atención al ciudadano, ventanas y armas bajo resguardo policial. Durante el programa se advirtió que estas pérdidas reducen los recursos disponibles para los patrullajes, afectan el patrimonio de los agentes y pueden debilitar la presencia policial en el sector.

Aunque la estación permanece sin energía eléctrica, continúa funcionando con el apoyo de vecinos que ofrecieron suministrarle electricidad mediante extensiones.

La casa que alquilaba el hombre señalado de una presunta agresión sexual se encuentra en la colonia Militar La Selva. (Foto: Prensa Libre / Moisés Xec)

Falta de denuncia y señalamientos de crimen organizado

La PNC aseguró que ninguna presunta víctima ni familiar presentó una denuncia contra el hombre retenido y que tampoco localizó posibles víctimas en centros asistenciales. Durante el programa se planteó la necesidad de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) intervenga para verificar si existe un menor afectado y garantizar su protección.

También se pidió investigar la versión policial sobre la posible participación de estructuras criminales en los disturbios. Uno de los participantes advirtió que “si lo dejamos en la impunidad, como te repito, esto puede ser un modelo que se pueda ir replicando”. La PNC informó que trabaja con el Ministerio Público (MP) para identificar a los responsables de los ataques, mientras las acusaciones contra el hombre señalado no han sido acreditadas judicialmente.

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