FBI busca a Rey Grabato por fraude de US$650 millones: está prófugo y una pista apunta a Filipinas

Un supuesto fraude de US$650 millones, más de 2 mil inversionistas afectados y uno de los principales señalados prófugo desde hace varios años forman parte de un caso federal que tiene bajo búsqueda a Rey E. Grabato II, expresidente y propietario mayoritario de National Realty Investment Advisors (NRIA), una firma de inversión inmobiliaria.

Grabato enfrenta una orden federal de arresto emitida el 12 de octubre del 2022 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey. La acusación incluye conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia tributaria.

¿Cómo habría funcionado el fraude?

Según la investigación, entre febrero del 2018 y enero del 2022, Grabato y otros implicados habrían captado dinero de unos 2 mil inversionistas, entre ellos cientos de residentes de Nueva Jersey. Los investigadores sostienen que los acusados proporcionaron información falsa o engañosa sobre la situación financiera de NRIA y sobre el valor del fondo en el que las víctimas colocaban su dinero.

La empresa promovía inversiones vinculadas con activos inmobiliarios mediante publicidad y presentaciones dirigidas a potenciales clientes. Las autoridades estadounidenses sostienen que NRIA generaba pocos o ningún beneficio y que operaba como un esquema Ponzi, en el que el ingreso de nuevos fondos permitía sostener la operación. Parte del dinero también habría sido utilizado para promocionar la compañía y proyectar una apariencia de legitimidad.

El expediente contra Grabato incluye otro señalamiento. Entre noviembre del 2007 y agosto del 2022 habría participado en una maniobra para obstaculizar los intentos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de cobrar aproximadamente US$26 millones en obligaciones tributarias pendientes con el Gobierno federal.

¿Dónde podría encontrarse Rey Grabato?

Grabato permanece prófugo desde que fue emitida la orden de arresto. Según la información proporcionada sobre el caso, posee pasaporte filipino y existen registros de vuelo que apuntarían a una posible salida hacia Filipinas, una de las pistas consideradas para establecer su paradero.

El agente supervisor del FBI en Newark Tony Logan ha señalado que Grabato no habría desempeñado un papel secundario dentro del supuesto fraude, debido a la posición que ocupaba en la compañía. Los investigadores también sostienen que las víctimas no han recuperado el dinero perdido y continúan las acciones para localizar al acusado y llevarlo ante la justicia.

Otros involucrados también han enfrentado procesos judiciales. Thomas Nicholas Salzano, uno de los responsables de NRIA, se declaró culpable por su participación en el esquema y posteriormente fue condenado a 12 años de prisión. El caso también ha involucrado a Arthur S. Scuttaro, exjefe de ventas de la firma.

Las autoridades mantienen abierta la búsqueda de Grabato. Los cargos formulados en su contra constituyen acusaciones y no una condena, por lo que conserva la presunción de inocencia mientras no sea declarado culpable por un tribunal.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de este fugitivo puede enviar pistas a través de tips.fbi.gov , llamando al 1-800-CALL-FBI o comunicándose con la oficina del FBI en Newark al 973-792-3000.

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