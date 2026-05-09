Graban accidente en el que murió una motorista en Ciudad San Cristóbal

Una persona murió este 9 de mayo en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en un accidente entre una motocicleta y un tráiler.

En redes sociales fue compartido el video del percance, el cual se habría dado cuando la conductora de la motocicleta cruzó cuando el tráiler se desplazaba.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron alertados luego del percance; sin embargo, cuando llegaron no pudieron reanimar a la persona accidentada.

Según los socorristas, la persona fallecida fue identificada como Leslie Michelle Muñoz, de unos 30 años, quien murió por politraumatismo.

Al lugar fueron requeridos peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil para efectuar las investigaciones y esclarecer el caso.

Autoridades de Tránsito recomendaron a los automovilistas respetar las señales de tránsito y límites de velocidad para evitar percances.