Graban accidente en el que murió una motorista en Ciudad San Cristóbal

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Graban accidente en el que murió una motorista en Ciudad San Cristóbal

Motorista muere en accidente con un tráiler en Ciudad San Cristóbal; el percance quedó grabado y fue difundido en redes sociales.

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Una persona murió este 9 de mayo en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, en un accidente entre una motocicleta y un tráiler.

En redes sociales fue compartido el video del percance, el cual se habría dado cuando la conductora de la motocicleta cruzó cuando el tráiler se desplazaba.

Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron alertados luego del percance; sin embargo, cuando llegaron no pudieron reanimar a la persona accidentada.

Según los socorristas, la persona fallecida fue identificada como Leslie Michelle Muñoz, de unos 30 años, quien murió por politraumatismo.

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Al lugar fueron requeridos peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil para efectuar las investigaciones y esclarecer el caso.

Autoridades de Tránsito recomendaron a los automovilistas respetar las señales de tránsito y límites de velocidad para evitar percances.

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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