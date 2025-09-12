Hallan cadáver de hombre en bolsas plásticas en ruta a Ciudad Quetzal

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este viernes 12 de septiembre fue localizado el cadáver de un hombre en el kilómetro 20 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.



Añadieron que el cuerpo fue abandonado en bolsas plásticas y que se desconoce la identidad de la víctima.



La Policía Municipal de Tránsito de San Juan Sacatepéquez reportó que el hallazgo ocurrió en el ingreso a Lo de Carranza.

Otros sucesos



Los Bomberos Voluntarios reportaron que una persona murió arrollada en la bajada de La Cruz, ingreso a la zona 1 de Villa Nueva. El cuerpo quedó tendido en uno de los carriles.





La noche del jueves, en la aldea El Durazno, Amatitlán, se registró un incidente armado contra dos hombres, indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.



Una de las víctimas murió en el lugar; la otra fue trasladada a un hospital.

Para leer más: Hallan cadáver envuelto en lonas dentro de picop en San Miguel Petapa

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.