Sucesos

Hallan cadáver de hombre en bolsas plásticas en ruta a Ciudad Quetzal

Bomberos reportaron el hallazgo del cadáver de una persona en la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

|

Un hombre fue hallado sin vida en la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este viernes 12 de septiembre fue localizado el cadáver de un hombre en el kilómetro 20 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.


Añadieron que el cuerpo fue abandonado en bolsas plásticas y que se desconoce la identidad de la víctima.

La Policía Municipal de Tránsito de San Juan Sacatepéquez reportó que el hallazgo ocurrió en el ingreso a Lo de Carranza.

Otros sucesos

Los Bomberos Voluntarios reportaron que una persona murió arrollada en la bajada de La Cruz, ingreso a la zona 1 de Villa Nueva. El cuerpo quedó tendido en uno de los carriles.

EN ESTE MOMENTO

La noche del jueves, en la aldea El Durazno, Amatitlán, se registró un incidente armado contra dos hombres, indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Una de las víctimas murió en el lugar; la otra fue trasladada a un hospital.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ciudad Quetzal Hallan cadáver de hombre San Juan Sacatepéquez Violencia en Guatemala 
