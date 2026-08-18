Hallan cadáveres en bolsas plásticas en zona 21; ataques armados dejan cinco muertos en Villa Canales y la capital

Sucesos

Hallan cadáveres en bolsas plásticas en zona 21; ataques armados dejan cinco muertos en Villa Canales y la capital

Dos cadáveres fueron localizados en bolsas plásticas en la colonia Cerro Gordo, zona 21. Otros hechos armados dejaron varias personas muertas en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala y Villa Canales.

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hallan cadáveres en colonia Cerro Gordo zona 21 Bomberos Voluntarios

Autoridades investigan el hallazgo de dos cadáveres en bolsas plásticas en zona 21, mientras socorristas atendieron ataques armados en la capital y Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

Dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas fueron hallados por los Bomberos Voluntarios en la 3a. avenida y 7a. calle, colonia Cerro Gordo, zona 21 de la capital.

Los socorristas informaron que, hasta el momento, se desconocen la identidad, el sexo y la edad aproximada de las víctimas.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el lugar en espera de los fiscales del Ministerio Público, quienes procesarán la escena y efectuarán las pesquisas respectivas.

En la misma colonia fue localizado un cadáver entre costales el 2 de agosto.

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El mismo cuerpo de socorro reportó este 18 de agosto un ataque armado en el cantón El Pedrero, zona 1 de la aldea El Porvenir, Villa Canales.

Los paramédicos evaluaron dentro de una vivienda a un hombre con múltiples heridas de bala, quien murió.

Por su parte, los Bomberos Municipales confirmaron la muerte de un conductor de Transportes Aracely, ruta hacia Quiché, baleado en la 41 calle de la zona 8.

También reportaron, de manera preliminar, un ataque armado en el Anillo Periférico, en la entrada del asentamiento Las Torres.

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Durante la noche del 17 de agosto, los Bomberos Voluntarios localizaron a dos hombres muertos con múltiples heridas de bala en la colonia Canaán, zona 18 de la capital.

Además, un empleado de una estación de expendio de gasolina murió a tiros en el bulevar San Rafael, también en la zona 18.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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