Julio de 2026 cerró con 312 muertes violentas en Guatemala; entre los casos resalta la masacre en Boca del Monte

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), julio del 2026 cerró con 312 muertes violentas en el territorio nacional.

Aunque las autoridades han indicado que hubo una reducción en los homicidios durante el primer semestre del 2026, gracias a la implementación de distintos planes operativos, en julio murieron, en promedio, 10 personas al día como consecuencia de hechos de violencia.

Los datos de la institución policial reflejan que el departamento de Guatemala continúa siendo el principal foco de violencia homicida, al registrar el 40% del total, equivalente a 122 casos.

Le siguen Escuintla, con 31 casos; Petén, con 18, y Chiquimula, con 15 homicidios registrados durante ese mes.

Las estadísticas también evidencian que la Ciudad de Guatemala sigue siendo uno de los municipios preferidos por los delincuentes para atentar contra la vida de otras personas. La zona 18 concentra la mayor incidencia, ya que, de los 41 homicidios registrados en el municipio, 11 ocurrieron en ese sector.

Uno de los hechos de violencia se registró el 25 de julio en la colonia El Rosario, Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala, donde siete personas murieron atacadas a balazos.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), en este caso se manejan dos líneas de investigación: una apunta a que el ataque pudo ser consecuencia de una extorsión y la otra busca establecer si se trata de una disputa entre pandillas por el control del territorio para el narcomenudeo.

El 25 de julio también se registró un incidente armado en una vivienda de San Benito, Petén, donde murieron cuatro personas.

La investigación del Mingob apunta a "una limpieza social asociada a un grupo que se está dedicando a este tipo de actividades".

El 21 del mismo mes, los bomberos reportaron el hallazgo de cuatro cadáveres envueltos en bolsas y sábanas en un sector de la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.

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Tras ambos hallazgos, los socorristas alertaron de inmediato a las autoridades competentes, que asumieron el resguardo de las escenas, la recolección de indicios y las diligencias de investigación correspondientes.

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Con información de Ángel Oliva