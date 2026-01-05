Hombre muere en ataque armado en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico; PMT informa cierre de carriles

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán informó que este lunes 5 de enero se registró un ataque armado contra un vehículo en el kilómetro 32.2 de la ruta al Pacífico.

Agregó que se reporta una persona fallecida y que hay cierre total de los carriles con dirección al sur.

El automotor quedó a la orilla de la carretera, con varias perforaciones de bala.

La PMT habilitó un carril reversible para agilizar el paso de vehículos.

La circulación ya se ve afectada en ambos sentidos de la ruta mencionada.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, indicó que el tránsito podría verse afectado hasta el tramo de Villa Nueva mientras duren las diligencias.

Agentes de Provial también apoyan en la regulación del tránsito en el lugar.

Los Bomberos Voluntarios informaron que sujetos con armas de alto calibre atacaron al conductor de una camioneta agrícola.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.