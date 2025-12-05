Hombre muere en ataque armado en el km 34 de la ruta Interamericana

Un hombre fue víctima de ataque armado cuando se desplazaba por el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en Sacatepéquez.

Socorristas resguardan área donde un hombre murió baleado en el km 34.5 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 5 de diciembre se registró un ataque armado contra un hombre en el kilómetro 34.5 de la ruta Interamericana, Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez.


Añadieron que, al evaluarlo, determinaron que había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

La persona fue identificada como Jorge Alexander Trujillo Pérez, de 46 años, según los Bomberos Voluntarios.

La víctima quedó a un costado de la carretera y se desconoce el móvil del ataque.

Según medios locales, el guardia de un camión habría sido quien disparó; sin embargo, será la investigación la que determine qué ocurrió.

Para leer más: Una persona fallecida y dos heridas en asalto a bus en el km 77 de la ruta Interamericana

