Hombre muere en ataque armado en el km 34 de la ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 5 de diciembre se registró un ataque armado contra un hombre en el kilómetro 34.5 de la ruta Interamericana, Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez.



Añadieron que, al evaluarlo, determinaron que había fallecido debido a la gravedad de las heridas.



La persona fue identificada como Jorge Alexander Trujillo Pérez, de 46 años, según los Bomberos Voluntarios.



La víctima quedó a un costado de la carretera y se desconoce el móvil del ataque.





Según medios locales, el guardia de un camión habría sido quien disparó; sin embargo, será la investigación la que determine qué ocurrió.

