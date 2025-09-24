Localizan cadáver al costado de un vehículo en la ruta a Palencia

Localizan cadáver al costado de un vehículo en la ruta a Palencia

Una persona fue víctima de la violencia cuando se desplazaba en el kilómetro 25 de la ruta a Palencia.  

Una persona sin vida fue localizada en el km 25 de la ruta a Palencia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, el cadáver de un hombre fue localizado este miércoles 24 de septiembre en el kilómetro 25 de la ruta a Palencia.


El cuerpo estaba a un costado de un vehículo, a la orilla de la carretera.

De acuerdo con el informe, la víctima presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

No ha sido identificada y las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho de violencia.

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre fue localizado sin vida, por causas aún desconocidas, en la 3a avenida y 4a calle, zona 2 de Cobán, Alta Verapaz.

Además, los Bomberos Municipales reportaron que un hombre resultó herido de bala en la calzada Roosevelt y 39 avenida, zona 7 de la capital.

Añadieron que el afectado se desplazaba en automóvil cuando fue atacado a balazos.

Ataques armados en Guatemala Hallan cadáver de hombre Palencia 
