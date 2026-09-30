Localizan cadáver envuelto en sábanas en el km 4.5 de ruta al Atlántico

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 30 de septiembre fue localizado el cadáver de una persona en el sector que conecta zona 17 con Canalitos, zona 24.

Según el reporte, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y fue abandonado sobre una banqueta.

El hallazgo ocurrió en un tramo donde se ubica un puente y aún se desconocen las causas de la muerte.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), según el reporte.

El martes 29 de septiembre, en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 14, en Sacatepéquez, los Bomberos Voluntarios de la 55 Compañía reportaron el hallazgo de una persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba entre costales, a un costado de la carretera.

El 28 de septiembre ocurrió otro caso similar en el kilómetro 4.5 de la carretera antigua a Chinautla.

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En esa ocasión, los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron el hallazgo de dos cadáveres en El Amate.

Los dos cuerpos se encontraban dentro de bolsas plásticas y sujetos con lazos, a un costado de la carretera.

Comité de Vecinos se pronuncia por hallazgo

El Comité de Vecinos de Lomas del Norte informó que, durante la mañana, varios medios publicaron información indicando que una persona había sido localizada sin vida dentro de la colonia Lomas del Norte, o simplemente haciendo referencia a “Lomas del Norte”. “Esta información es incorrecta”, según el Comité.

“El hecho ocurrió en el kilómetro 4.5 de la carretera al Atlántico, en el carril auxiliar con dirección hacia Las Manitas, aproximadamente dos kilómetros de distancia de nuestra colonia. El lugar del hallazgo no se encuentra dentro de Lomas del Norte ni corresponde a las calles internas de nuestra colonia”, dice el Comité.

“Consideramos importante hacer esta aclaración porque utilizar de manera incorrecta el nombre de una colonia para identificar un hecho ocurrido en otro punto puede generar preocupación innecesaria entre los vecinos y afectar la percepción de seguridad de quienes vivimos aquí”, externó el Comité; sin embargo, la información brindada al principio por los Bomberos Voluntarios indica que el hallazgo ocurrió en esa colonia.

“Como Comité Lomas del Norte continuaremos dando seguimiento a cualquier situación que pueda afectar a nuestra comunidad y procurando que la información que se comunique a los vecinos sea clara, responsable y verificable”, remarcó el Comité.

Hombre muere baleado en San Miguel Petapa

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que este 30 de septiembre fue localizada una persona fallecida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el bulevar El Frutal, en el carril con dirección al paso a desnivel de Villa Hermosa.

El hecho ha ocasionado tránsito lento desde la intersección de las zonas 1, 7 y 8 hacia Villa Hermosa.

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