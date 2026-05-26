Inacif revela identidad de hombre hallado desmembrado en casa abandonada de zona 18

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la víctima localizada desmembrada el 24 de mayo en una vivienda abandonada de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, fue identificada.

Las autoridades forenses revelaron que el cadáver corresponde a Abner Aníbal Ajpop González.

La investigación policial indica que dos presuntos integrantes del Barrio 18 fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando presuntamente desmembraban el cuerpo en el inmueble.

La PNC efectuó el operativo tras detectar movimientos inusuales en la vivienda, aparentemente deshabitada.

Lea también: Juez liga a proceso a presunto pandillero señalado de desmembrar un cadáver en zona 18

Durante la intervención también fue decomisada un arma de fuego.

Sospechoso ligado a proceso penal

Diego de Jesús Herrera, de 28 años, alias “Psicópata”, fue ligado a proceso penal durante la audiencia de primera declaración del 25 de mayo en el Juzgado de Turno.

Herrera es señalado de asesinato y portación ilegal de arma de fuego.

Además, fue enviado a prisión preventiva al Preventivo para Varones de la zona 18, mientras continúa la investigación. El juez otorgó al Ministerio Público tres meses para ampliar las pesquisas.

La defensa solicitó falta de mérito, pero la petición fue rechazada.

El caso continuará a cargo del Juzgado Sexto Penal y la audiencia de etapa intermedia está programada para el 8 de septiembre.

El segundo sospechoso es un menor de edad, quien fue conducido y remitido por los oficiales a un juzgado competente.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.