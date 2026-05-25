Juez liga a proceso a presunto pandillero señalado de desmembrar un cadáver en zona 18

Diego de Jesús Herrera, de 28 años, alias “Psicópata”, asistió este lunes 25 de mayo a la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Turno, luego de haber sido capturado en la zona 18, donde presuntamente descuartizaba a otro hombre en la colonia Santa Faz.

Tras la audiencia, el juez resolvió que Herrera enfrente proceso penal por asesinato y portación ilegal de armas de fuego.

Además, fue enviado a prisión preventiva al Preventivo para Varones de la zona 18 mientras continúa la investigación.

El juzgador otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para ampliar las averiguaciones.

La defensa del sindicado solicitó falta de mérito, pero la petición no prosperó.

El caso continuará a cargo del Juzgado Sexto Penal y la audiencia de etapa intermedia quedó programada para el próximo 8 de septiembre.

El domingo 24 de mayo, en una vivienda abandonada de la colonia Santa Faz, zona 18, fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre de aproximadamente 25 años, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la información oficial, agentes de la Comisaría 12 acudieron al lugar tras recibir el reporte del hallazgo. Al verificar la escena, coordinaron un rastreo policial en los callejones de los sectores 1, 2 y 3 del asentamiento Emanuel, debido a que los posibles responsables —un adulto y un menor— presuntamente intentaron huir entre los inmuebles del sector.

Durante el operativo fueron capturados dos presuntos implicados, señalados preliminarmente como integrantes de la mara Barrio 18.

Diego de Jesús Herrera fue interceptado aproximadamente a 200 metros del lugar, según la PNC. De acuerdo con el informe preliminar, portaba un arma de fuego en la mano derecha y presentaba aparentes manchas de sangre en la playera que vestía.

Para leer más: Condenan a 40 años de cárcel a sujeto que desmembró a menor de 17 años en la colonia Paraíso II

La PNC informó este lunes que indagará si en la casa abandonada podría haber más cuerpos.

Añadió que el adulto capturado y el menor remitido no tienen antecedentes penales.

Según la PNC, el día del suceso ambos se encontraban presuntamente bajo efectos de estupefacientes, de acuerdo con lo observado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.