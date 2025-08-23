Crimen en El Milagro: Hermanos acusados de ser presuntos responsables de desmembrar a un anciano son ligados a proceso penal

Los hermanos Denis L. y Jeison L. fueron ligados a proceso penal por su presunta participación en el asesinato y desmembramiento de Santiago Guzmán, de 74 años, cuyos restos fueron localizados durante una diligencia de allanamiento realizada por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), el 19 de agosto. En esa ocasión fueron detenidas Ingrid N., de 40 años, quien, según las investigaciones, es madre de los sindicados, así como una menor de 17 años.

Los hermanos, sospechosos de haber cometido el crimen, fueron capturados la mañana del 22 de agosto en el caserío La Libertad, aldea El Quetzal, San Marcos, por elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

Según las primeras hipótesis, los capturados serían integrantes de la pandilla del Barrio 18 y se presume que habrían cometido el crimen contra Guzmán con el objetivo de ascender dentro de la estructura delictiva, ya que ostentan cargos de menor jerarquía.

El Ministerio Público indicó que “la Fiscalía Municipal de Mixco, que tiene a su cargo las investigaciones, presentó indicios suficientes al juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno de ese municipio, con base en los cuales resolvió ligar a proceso a Denis L. y Jeison L. por el delito de asesinato”.

Los hechos

En la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) por olores fétidos que emanaban de una vivienda, lo que derivó en el hallazgo del cadáver desmembrado de un hombre de 74 años, localizado dentro de una maleta.

Tras las diligencias realizadas el 19 de agosto, las autoridades capturaron a Ingrid “N”, de 40 años, señalada como principal sospechosa del crimen, según informaron fuentes oficiales.

La mujer no fue la única detenida. La Policía indicó que su hija adolescente, de 17 años, fue remitida a un juzgado de niñez y adolescencia en conflicto con la ley.

Además, se reportó en esa ocasión que los otros dos hijos de la detenida se encontraban prófugos, aunque la PNC aseguró que tenía pistas sobre su paradero.

El operativo se efectuó en coordinación con la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del MP.

La víctima era propietario del inmueble en donde se cometió el crimen y residía en el primer nivel, mientras que los inquilinos y presuntos asesinos ocupaban el segundo.

Al ingresar, los investigadores hallaron una maleta roja con negro que contenía el cuerpo desmembrado, dentro de una bolsa del mismo color.

Según los primeros indicios de la PNC, los ocupantes del segundo nivel tendrían vínculos con la el Barrio 18, lo que podría explicar la violencia del crimen.