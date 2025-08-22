Investigan posible rito de iniciación de pandillas en muerte de septuagenario desmembrado en Mixco

Autoridades capturaron a dos jóvenes señalados de participar en un crimen ocurrido en una vivienda de la zona 6 de Mixco. La víctima era un hombre de 74 años que había alquilado el inmueble a la familia de los detenidos. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.

Hace tres meses, Santiago Guzmán, un hombre de la tercera edad, alquiló su vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, a una familia, pero lo que parecía un acuerdo normal terminó en tragedia.

El pasado martes 19 de agosto, las autoridades localizaron el cuerpo desmembrado de Guzmán en el inmueble. Desde entonces, el caso es investigado con prioridad debido a las circunstancias en que la víctima fue hallada. Algunas fuentes creen que lo que ocurrió fue una especie de rito de iniciación en las pandillas, pero eso debe ser establecido por el MP.

Ese mismo día fue detenida una mujer de 40 años identificada como Ingrid, junto con una adolescente presuntamente vinculadas al hecho. Ambas vivían en la casa que el adulto mayor les había alquilado.

Este viernes, la Policía Nacional Civil detuvo a los hijos de la mujer: Jayson y Denis Morales, de 24 y 21 años, respectivamente. Ambos fueron ubicados en El Quetzal, San Marcos, y trasladados a la capital para continuar con el proceso judicial.

Santiago Guzmán era conocido por sus vecinos como un hombre amable, dedicado a su fe y a compartir mensajes de paz. La comunidad lo recuerda con respeto y espera que se haga justicia.

