Investigan posible rito de iniciación de pandillas en muerte de septuagenario desmembrado en Mixco

Justicia

Investigan posible rito de iniciación de pandillas en muerte de septuagenario desmembrado en Mixco

Las primeras investigaciones sugieren que el crimen podría estar relacionado con actividades de pandillas, posiblemente como parte de un rito de iniciación. El MP continúa recabando pruebas, en espera de los resultados completos.

|

Bomberos Municipales de Mixco acordonan el área donde fueron localizados los cuerpos desmembrados, en la colonia El Milagro, zona 6. (Foto Prensa Libre: @BomberosM_Mixco)

Bomberos Municipales de Mixco acordonan el área donde se localizó el cuerpo desmembrado  de Santiago Guzmán, de 74 años, en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. (Foto Prensa Libre: @BomberosM_Mixco)

Autoridades capturaron a dos jóvenes señalados de participar en un crimen ocurrido en una vivienda de la zona 6 de Mixco. La víctima era un hombre de 74 años que había alquilado el inmueble a la familia de los detenidos. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.

Hace tres meses, Santiago Guzmán, un hombre de la tercera edad, alquiló su vivienda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, a una familia, pero lo que parecía un acuerdo normal terminó en tragedia.

El pasado martes 19 de agosto, las autoridades localizaron el cuerpo desmembrado de Guzmán en el inmueble. Desde entonces, el caso es investigado con prioridad debido a las circunstancias en que la víctima fue hallada. Algunas fuentes creen que lo que ocurrió fue una especie de rito de iniciación en las pandillas, pero eso debe ser establecido por el MP.

Ese mismo día fue detenida una mujer de 40 años identificada como Ingrid, junto con una adolescente presuntamente vinculadas al hecho. Ambas vivían en la casa que el adulto mayor les había alquilado.

Este viernes, la Policía Nacional Civil detuvo a los hijos de la mujer: Jayson y Denis Morales, de 24 y 21 años, respectivamente. Ambos fueron ubicados en El Quetzal, San Marcos, y trasladados a la capital para continuar con el proceso judicial.

LECTURAS RELACIONADAS

Bomberos Municipales de Mixco acordonan el área donde fueron localizados los cuerpos desmembrados, en la colonia El Milagro, zona 6. (Foto Prensa Libre: @BomberosM_Mixco)

Macabro hallazgo en Mixco: asesinan y desmiembran a un hombre de 78 años y lo ocultan en su casa

Karina “M” es trasladada por agentes policiales, luego de ser ligada a proceso por el asesinato de un adulto mayor en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

Identifican a adulto mayor desmembrado en Mixco y ligan a proceso penal a madre e hija señaladas del crimen

Santiago Guzmán era conocido por sus vecinos como un hombre amable, dedicado a su fe y a compartir mensajes de paz. La comunidad lo recuerda con respeto y espera que se haga justicia.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Lea más en...

ESCRITO POR:

Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

Lee más artículos de Oscar Vásquez

ARCHIVADO EN:

Amenazas de pandillas Homicidios Impacto Directo Justicia Violencia Violencia Mixco 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre