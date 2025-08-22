Capturan a dos presuntos pandilleros señalados de desmembrar a hombre de 74 años en Mixco

Capturan a dos presuntos pandilleros señalados de desmembrar a hombre de 74 años en Mixco

Capturan en El Quetzal, San Marcos, a dos presuntos responsables de muerte de hombre en colonia El Milagro, Mixco.

Autoridades reportan la captura de dos pandilleros señalados de haber desmembrado a un hombre en El Milagro, Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informa que este viernes 22 de agosto fueron detenidos dos presuntos pandilleros del Barrio 18 en el municipio de El Quetzal, San Marcos.


Ambos están señalados del delito de asesinato y sindicados de participar en el descuartizamiento de Santiago Guzmán, de 74 años, afirmó la PNC.


El cuerpo de la víctima fue hallado el 19 de agosto en un inmueble de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Según el reporte oficial, los restos del anciano fueron distribuidos en distintos ambientes del inmueble.

Tras el hallazgo, la Fiscalía Municipal de Mixco coordinó un operativo que derivó en la captura de Karina “M” y en la conducción de su hija, una adolescente de 17 años, en la sección U, lote 71-A de esa colonia.

De acuerdo con la PNC, ambas son presuntas integrantes del Barrio 18 y están señaladas de participar en el crimen. Además, la institución indicó que la mujer sería madre de los detenidos este viernes.

El Ministerio Público reportó que la Fiscalía Municipal de Mixco, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano, efectúa una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en un inmueble en El Quetzal, San Marcos.

Añadió que la diligencia se realiza con el objeto de recabar indicios para fortalecer la investigación en curso relacionada con la muerte de una persona, quien fue localizada en el interior de un inmueble en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Macabro hallazgo en Mixco: asesinan y desmiembran a un hombre y lo ocultan en su casa

Director de la PNC amplía detalles

El director de la PNC, David Boteo, en declaraciones a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión indicó que los capturados son Jeyson “N”, de 24 años, y Denis, de 21.

Dijo que ambos se les notificó el delito de asesinato y serán puestos a disposición de juez correspondiente.

Añadió que las capturas están ligadas a la clica vatos locos del Barrio 18 que opera en las zonas 6,7 y 8 de Mixco.

Según la hipótesis preliminar, el crimen sería un rito de iniciación, estas personas ocupaban un cargo menor en la pandilla y tenían que ascender para ganarse el respeto dentro de la mara.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Asesinatos en Guatemala Barrio 18 Colonia El Milagro El Milagro Mixco Pandillas en Guatemala Violencia de pandillas 
