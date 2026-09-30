Localizan cadáver envuelto en sábanas en Lomas del Norte, zona 17

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 30 de septiembre fue localizado el cadáver de una persona en la colonia Lomas del Norte, zona 17.

Según el reporte, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y fue abandonado sobre una banqueta.

El hallazgo ocurrió en un tramo donde se ubica un puente y aún se desconocen las causas de la muerte.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), según el reporte.

El martes 29 de septiembre, en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 14, en Sacatepéquez, los Bomberos Voluntarios de la 55 Compañía reportaron el hallazgo de una persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba entre costales, a un costado de la carretera.

El 28 de septiembre ocurrió otro caso similar en el kilómetro 4.5 de la carretera antigua a Chinautla.

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En esa ocasión, los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron el hallazgo de dos cadáveres en El Amate.

Los dos cuerpos se encontraban dentro de bolsas plásticas y sujetos con lazos, a un costado de la carretera.

Hombre muere baleado en San Miguel Petapa

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que este 30 de septiembre fue localizada una persona fallecida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el bulevar El Frutal, en el carril con dirección al paso a desnivel de Villa Hermosa.

El hecho ha ocasionado tránsito lento desde la intersección de las zonas 1, 7 y 8 hacia Villa Hermosa.

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