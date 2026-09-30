Localizan cadáver envuelto en sábanas en Lomas del Norte, zona 17

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Localizan cadáver envuelto en sábanas en Lomas del Norte, zona 17

En una banqueta de la colonia Lomas del Norte, zona 17, fue localizado el cadáver de una persona.

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HALLAN CADÁVER EN LOMAS DEL NORTE, ZONA 17. 30.9.26

Bomberos en el área donde fue localizado el cadáver de una persona en la colonia Lomas del Norte, zona 17. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 30 de septiembre fue localizado el cadáver de una persona en la colonia Lomas del Norte, zona 17.

Según el reporte, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y fue abandonado sobre una banqueta.

El hallazgo ocurrió en un tramo donde se ubica un puente y aún se desconocen las causas de la muerte.

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), según el reporte.

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El martes 29 de septiembre, en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 14, en Sacatepéquez, los Bomberos Voluntarios de la 55 Compañía reportaron el hallazgo de una persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba entre costales, a un costado de la carretera.

El 28 de septiembre ocurrió otro caso similar en el kilómetro 4.5 de la carretera antigua a Chinautla.

Para leer más: Inacif revela identidad de hombre hallado desmembrado en casa abandonada de zona 18

En esa ocasión, los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron el hallazgo de dos cadáveres en El Amate.

Los dos cuerpos se encontraban dentro de bolsas plásticas y sujetos con lazos, a un costado de la carretera.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que este 30 de septiembre fue localizada una persona fallecida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el bulevar El Frutal, en el carril con dirección al paso a desnivel de Villa Hermosa.

El hecho ha ocasionado tránsito lento desde la intersección de las zonas 1, 7 y 8 hacia Villa Hermosa.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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