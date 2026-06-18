Localizan un cadáver atado y envuelto en sábanas en la zona 11 de Mixco

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 18 de junio fueron alertados sobre el hallazgo de un cadáver en el bulevar Colinas de Minerva y 4a. calle, zona 11 de Mixco.

Tras la alerta, los paramédicos confirmaron el hallazgo del cuerpo de una persona sin signos vitales.

Indicaron que, debido a la preservación de la escena, no fue posible establecer el sexo ni la edad de la víctima, que estaba envuelta en sábanas.

El hallazgo ocurrió en una banqueta, donde las autoridades mantienen acordonada el área para iniciar la investigación.

José Santizo, portavoz de ese cuerpo de socorro, informó que, según datos preliminares, el cadáver tenía ataduras en distintas partes del cuerpo.

En Mixco ocurrió un caso similar el 18 de mayo, cuando se informó que en la 6a. avenida y 25 calle, zona 1 de ese municipio, en el bulevar a Ciudad Satélite, fue localizado el cadáver de una persona.

El cuerpo estaba envuelto en sábanas, lo que complicó la movilidad vehicular.

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Con información de Ángel Oliva