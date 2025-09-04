Maestra muere arrollada en Retalhuleu y un bache habría originado la tragedia afirman vecinos

Una tragedia enluta a la comunidad educativa de Retalhuleu, ya que este jueves 4 de septiembre la maestra Viviana Yadira Aguilar Escalante, de 28 años, perdió la vida tras ser arrollada por un camión cisterna de combustible en el kilómetro 196 de la ruta al suroccidente, aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu.

Según testigos, la joven viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con otra moto.

A causa del impacto, Aguilar Escalante salió expulsada hacia la carretera y cayó bajo las llantas del transporte pesado.

De acuerdo con vecinos, el mal estado de la carretera fue un factor determinante en el accidente, ya que un bache habría provocado que uno de los motoristas perdiera el control.

Los cuerpos de socorro acudieron de inmediato y trasladaron a Vicente Ixchop, de unos 45 años, conductor de la motocicleta en la que viajaba la maestra. Ixchop sufrió múltiples golpes y fracturas.

Familiares indicaron que Viviana contrataba diariamente a Ixchop para trasladarse a la escuela donde trabajaba.

La Policía Nacional Civil reportó la detención del conductor de la pipa de combustible y del segundo motorista involucrado, mientras se investigan las responsabilidades del lamentable hecho.

Con información de Victoria Ruiz