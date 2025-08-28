Motorista arrolla a 15 personas durante velorio en Retalhuleu; testigos narran cómo ocurrió el percance

Un velorio que se llevaba a cabo en el sector Camino Real, aldea San Luis, San Sebastián, Retalhuleu, fue interrumpido cuando un motorista perdió el control de su vehículo y arrolló a varias personas que se encontraban reunidas frente a la vivienda.

Según testigos, el incidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de la motocicleta al circular por la estrecha calle del sector.

Añadieron que la falta de espacio y la profundidad de la cuneta impidieron que pudiera maniobrar, por lo que la moto se dirigió directamente hacia los asistentes al velorio, la noche del miércoles 27 de agosto.

En el percance, al menos 15 personas resultaron heridas, la mayoría con fracturas y golpes en las extremidades.

Los Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja Guatemalteca trasladaron a los heridos a la Emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu y al hospital del IGSS, donde permanecen bajo atención médica.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el responsable del accidente es un hombre de 31 años. Además, se comprobó que no portaba licencia de conducir. El hecho ocurrió alrededor de las 22.45 horas.

Según el reporte médico, entre los heridos se registraron casos de fractura desplazada de platillo tibial lateral izquierdo, trauma craneoencefálico grado 1, heridas cortantes, contusiones en extremidades y cadera, entre otras lesiones. Los diagnósticos fueron proporcionados por los médicos de turno de ambos centros asistenciales.

El motorista sufrió politraumatismo, contusión en la mano derecha, fractura de huesos nasales y esguince de tobillo derecho grado 1. Fue trasladado al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde permanece bajo custodia de la Comisaría 34 de la PNC, según informó el vocero Helmer Miranda.

La motocicleta involucrada quedó con severos daños en la parte frontal y fue trasladada al predio de consignación Mario Aguilar, en ruta a La Verde, municipio de Retalhuleu.

Socorristas indicaron que este accidente evidencia los graves riesgos de conducir sin precaución y la vulnerabilidad de las personas que realizan actividades cerca de carreteras angostas.

Las autoridades policiales hicieron un llamado a los conductores para que actúen con responsabilidad y a la población a extremar precauciones para evitar tragedias similares.

Con información de Victoria Ruiz