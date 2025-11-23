Microbús que se accidentó en Chiantla y que dejó a cuatro fallecidos no pagaba seguro

A pesar de que las autoridades de tránsito obligan que cualquier tipo de vehículo que sea usado para transporte público pague un seguro, no todas las unidades lo cumplen, un ejemplo es el microbús que se fue a un barranco en Chiantla, Huehuetenango.

La Dirección General de Transporte (DGT) informó por medio de un comunicado que la unidad no contaba con el “seguro obligatorio”, lo que representará una multa de Q15 mil al propietario del vehículo.

La unidad de transporte público se fue al fondo de un barranco de aproximadamente 250 metros, según reportó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que cubrió la emergencia.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas y dos personas heridas. Uno de los sobrevivientes relató que el conductor del vehículo viajaba a excesiva velocidad.

Su relato explicó que el conductor se encontraba “peleando pasaje”, lo que originó el accidente que generó una operación de rescate que extendió por varias horas el pasado 22 de noviembre.

Los cuerpos socorro al momento de hacer la operación de rescate explicaron que el lugar donde se originó el accidente es una zona de alto riesgo, en la cual los percances son recurrentes.