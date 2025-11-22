Microbús cae a barranco de 250 metros en Chiantla y deja a cuatro personas fallecidas

Guatemala

Microbús cae a barranco de 250 metros en Chiantla y deja a cuatro personas fallecidas

El vehículo llegó al fondo de un barranco de aproximadamente 250 metros, según el reporte de los paramédicos, que lograron el rescate de dos sobrevivientes.

y

|

time-clock

Bomberos informaron que el estado de salud de los heridos es delicado. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

La ruta conocida como “La Zeta” en Chiantla, Huehuetenango, fue el escenario de un accidente mortal. Cuatro personas perdieron la vida luego de que un microbús se fue al fondo de un barranco.

Las causas del accidente no son claras a este momento, se desconoce si el conductor manejaba de manera imprudente o si el vehículo presentó problemas mecánicos durante la carretera.

El microbús transportaba a seis personas, según los reportes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Este se precipitó al fondo de un barranco, según lo detallado por Walter Gómez, el comandante de los bomberos a cargo de la emergencia.

“Un microbús cae en la hondonada de este barranco de aproximadamente 250 metros de profundidad. Se logra hacer el rescate de dos personas con vida, siendo trasladados al hospital en estado delicado”, explicó el paramédico.

LECTURAS RELACIONADAS

Bombero inspecciona la parte frontal de la cisterna volcada con tierra esparcida alrededor.

Retiran cisterna volcada en el Periférico, pero el tránsito sigue lento tras horas de desvíos

chevron-right
PROVIAL. ACCIDENTE EN SIQUINALÁ

Una persona muerta y cinco heridas en accidente de bus en el km 73 de la ruta al Pacífico

chevron-right

Asimismo en la zona, tras varias horas de trabajo, lograron recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. “Se logra la recuperación de cuatro cuerpos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.

La identidad de los fallecidos, así como de los heridos, no ha sido divulgada hasta este momento, pero destaca que el estado de salud de las dos personas heridas, es delicado.

Llamado a la prudencia

El líder de la operación de rescate detalló que no es la primera vez que este punto de la ruta en Huehuetenango deja accidentes mortales, pidiéndole a todos los automovilistas transitar con prudencia.

“Tienen que tener cuidado, esta es una ruta peligrosa y no es el primer incidente que se reporta en el área. Esta es una ruta con la que debemos de transitar con suficiente cuidado”, dijo Gómez.

Bomberos en las acciones de rescate. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

Además de este llamado a los vecinos, reafirmó a las autoridades locales la necesidad de contar una estación de bomberos más cercana, ya que por la distancia tuvieron problemas para acudir al lugar del accidente.

“Chiantla no tiene estación de bomberos, deben fundar una estación de bomberos. Hoy, responder a esta emergencia fue sumamente complicado debido a la viabilidad, el tráfico era un caos, aparte de reparaciones en carretera, así la respuesta ya no es adecuada por la distancia y la cantidad de tráfico”, concluyó.

Al lugar llegaron fiscales del Ministerio Público, quienes deben de procesar el lugar del accidente y buscar evidencia para esclarecer los motivos que originaron el mortal accidente.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito en Huehuetenango Bomberos Voluntarios Huehuetenango Microbus 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS