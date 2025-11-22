Microbús cae a barranco de 250 metros en Chiantla y deja a cuatro personas fallecidas

La ruta conocida como “La Zeta” en Chiantla, Huehuetenango, fue el escenario de un accidente mortal. Cuatro personas perdieron la vida luego de que un microbús se fue al fondo de un barranco.

Las causas del accidente no son claras a este momento, se desconoce si el conductor manejaba de manera imprudente o si el vehículo presentó problemas mecánicos durante la carretera.

El microbús transportaba a seis personas, según los reportes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Este se precipitó al fondo de un barranco, según lo detallado por Walter Gómez, el comandante de los bomberos a cargo de la emergencia.

“Un microbús cae en la hondonada de este barranco de aproximadamente 250 metros de profundidad. Se logra hacer el rescate de dos personas con vida, siendo trasladados al hospital en estado delicado”, explicó el paramédico.

Asimismo en la zona, tras varias horas de trabajo, lograron recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. “Se logra la recuperación de cuatro cuerpos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.

La identidad de los fallecidos, así como de los heridos, no ha sido divulgada hasta este momento, pero destaca que el estado de salud de las dos personas heridas, es delicado.

Llamado a la prudencia

El líder de la operación de rescate detalló que no es la primera vez que este punto de la ruta en Huehuetenango deja accidentes mortales, pidiéndole a todos los automovilistas transitar con prudencia.

“Tienen que tener cuidado, esta es una ruta peligrosa y no es el primer incidente que se reporta en el área. Esta es una ruta con la que debemos de transitar con suficiente cuidado”, dijo Gómez.

Bomberos en las acciones de rescate. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

Además de este llamado a los vecinos, reafirmó a las autoridades locales la necesidad de contar una estación de bomberos más cercana, ya que por la distancia tuvieron problemas para acudir al lugar del accidente.

“Chiantla no tiene estación de bomberos, deben fundar una estación de bomberos. Hoy, responder a esta emergencia fue sumamente complicado debido a la viabilidad, el tráfico era un caos, aparte de reparaciones en carretera, así la respuesta ya no es adecuada por la distancia y la cantidad de tráfico”, concluyó.

Al lugar llegaron fiscales del Ministerio Público, quienes deben de procesar el lugar del accidente y buscar evidencia para esclarecer los motivos que originaron el mortal accidente.