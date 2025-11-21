Retiran cisterna volcada en el Periférico, pero el tránsito sigue lento tras horas de desvíos

Retiran cisterna volcada en el Periférico, pero el tránsito sigue lento tras horas de desvíos

La cisterna cargada con combustible que volcó en la salida del Anillo Periférico ya fue retirada, pero el tránsito en zona 2 sigue congestionado. Estas son las imágenes del percance y la última actualización.

Bombero inspecciona la parte frontal de la cisterna volcada con tierra esparcida alrededor.

Un bombero revisa la parte frontal del camión mientras el área permanece cubierta de tierra para mitigar el combustible. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La movilidad en la zona 2 capitalina continúa afectada la tarde de este viernes, pese a que las autoridades ya retiraron la cisterna cargada con combustible que volcó en la salida del Anillo Periférico hacia el puente El Incienso, cerca de la colonia El Sauce, que forzó cierres en esa dirección y también hacia la Calle Martí.

Aunque los carriles fueron habilitados, el sector registra una fuerte congestión debido al caos vehicular que dejaron los desvíos y cierres aplicados durante varias horas. A eso se prevé movilidad lenta usual para un viernes.

El accidente, reportado alrededor de la 1.15 p.m., provocó el cierre total del tramo debido al derrame de líquido inflamable y al riesgo que representaba para automovilistas, peatones y personal de emergencia.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) activó de inmediato un plan de desvíos que se mantuvo durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de limpieza y retiro del vehículo.

Retiran la cisterna y habilitan el paso

Pasadas las labores de contención y luego de dispersar arena y tierra para absorber el combustible, grúas lograron levantar y retirar la cisterna volcada.

La PMT confirmó que la vía quedó completamente habilitada en ambos sentidos, tanto para vehículos livianos como para transporte pesado.

Cisterna con rótulo “Inflamable” vista desde una pasarela, cruzada sobre la vía.
La cisterna quedó atravesada sobre el carril que conecta la zona 2 con el puente El Incienso.

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito, informó que el perímetro de restricción —que inicialmente se extendió casi un kilómetro a la redonda— quedó desmontado tras verificarse que no existía riesgo de inflamación.

Trabajadores municipales vistos desde una pasarela mientras atienden el área del accidente.
Desde una pasarela se observa al personal municipal realizando labores de limpieza y control del derrame. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El tránsito fluye nuevamente hacia el puente El Incienso, el Hipódromo del Norte y la conexión con Calle Martí.

El conductor del camión resultó ileso y la Policía Nacional Civil (PNC) documentó la escena para las diligencias correspondientes.

Vista lateral de la cisterna volcada, mostrando la parte inferior del vehículo.
La cisterna quedó recostada a un costado, dejando expuesta la parte inferior de la carrocería. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Desvíos dejaron de aplicarse

Con el paso restablecido, dejaron de aplicarse los desvíos temporales que estuvieron vigentes durante la emergencia:

  • Desde Calle Martí: desvío en Finca El Zapote hacia 2a avenida e Inca.
  • Desde puente El Incienso: bifurcación hacia puente Mijangos y Jocotenango.
  • Transporte pesado: ruta obligatoria hacia calzada La Paz y 27 calle zona 5.

La PMT recomendó a los automovilistas mantener precaución al circular por el sector debido a que aún se observa humedad y restos de material absorbente sobre el asfalto.

Así fue el inicio de la emergencia

En los primeros minutos del incidente, las autoridades reportaron un cierre total por la presencia de combustible derramado y el riesgo de inflamación. Equipos municipales trabajaron con tierra y arena para controlar el material peligroso mientras se preparaba el retiro de la pesada unidad.

Aunque no se registraron heridos, el percance generó fuertes congestiones y tiempos de espera prolongados en varios accesos de la zona 2, zona 6 y sectores de la ruta al Atlántico.

