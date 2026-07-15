Motorista es grabado al transitar sobre concreto fresco en Sololá

Un video captó el momento en que un motorista avanza sobre pavimento recién fundido, pierde estabilidad y tiene dificultades para salir del área intervenida en la 6a avenida de Sololá. La Municipalidad de Sololá informó que el tramo permanecía cerrado y que la señalización para advertir de la restricción había sido colocada desde la esquina de la cuadra.

El paso de la motocicleta sobre el concreto aún fresco habría causado daños en la superficie, según la comuna.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los analistas examinaron la conducta del motorista, la necesidad de respetar las obras públicas y la responsabilidad de las autoridades de colocar señales visibles que permitan advertir los riesgos y las restricciones de paso.

Analistas señalan imprudencia del conductor

En el programa se señaló que la conducta observada constituye una muestra de imprudencia al conducir, aunque también se planteó que los conductores, en general, deben actuar con mayor precaución cuando encuentran trabajos de infraestructura en la vía pública.

Los analistas indicaron que, aunque el conductor pudo haber considerado que el concreto ya estaba seco, debió evitar atravesar el tramo al advertir que se ejecutaba una obra.

“Si hay una obra pública, por resguardo a las mejoras que se están haciendo en el área, hay que respetar y dar la vuelta”, se expuso en el programa.

También advirtieron de los posibles daños que el concreto fresco puede ocasionar en una motocicleta o un automóvil, especialmente cuando el material se adhiere a sus componentes y no se limpia a tiempo.

Señalización también debe ser visible

Durante el análisis se mencionó que en las imágenes no se observa con claridad cinta amarilla, mensajes de “cemento fresco” u otra advertencia colocada directamente frente al área afectada.

La comuna sostiene que la restricción estaba señalizada desde la esquina de la cuadra. Sin embargo, el análisis difundido en Impacto Directo resaltó que las autoridades deben garantizar que las advertencias sean suficientes, visibles y estén colocadas en los accesos inmediatos a las áreas de trabajo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“No veo cinta amarilla, no veo mensajes que digan ‘cemento fresco’, ‘precaución’ o ‘no pase aquí’”, se comentó durante la emisión.

Los analistas precisaron que la posible ausencia de señalización visible en el punto de ingreso no exime al conductor de actuar con prudencia. Añadieron que, al darse cuenta de que había entrado en concreto fresco, debió detenerse y buscar una forma de salir sin continuar sobre la superficie.

Daños a la obra se pagan con fondos públicos

Uno de los principales señalamientos se centró en que los desperfectos ocasionados en una obra municipal pueden generar nuevos gastos para su reparación.

Los analistas explicaron que, si el pavimento resulta dañado y debe ser intervenido nuevamente, la población termina asumiendo el costo mediante los recursos públicos.

“Estamos pagando más de nuestro bolsillo para que se vuelva a reparar o para que quede peor que como estaba anteriormente”, agregaron.

Ante lo ocurrido, la Municipalidad de Sololá hizo un llamado a los vecinos y conductores para que respeten las restricciones de tránsito y protejan las obras ejecutadas con fondos públicos.

“Hacemos un llamado a la conciencia y al compromiso ciudadano para proteger esta importante inversión. Cada obra que se ejecuta representa el esfuerzo de toda la población y está destinada al desarrollo de nuestro municipio”, expresó la comuna.

Analistas señalan que los conductores deben respetar las obras públicas y que las autoridades deben colocar señalización visible. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La grabación generó reacciones en las redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la responsabilidad de los conductores, el respeto a la señalización y las medidas de seguridad que deben aplicarse durante los trabajos de infraestructura.

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