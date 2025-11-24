Muere hombre en ataque contra camión en zona 13; PMT cierra paso vehicular

Sucesos

Muere hombre en ataque contra camión en zona 13; PMT cierra paso vehicular

Un hombre perdió la vida en ataque armado contra camión en la zona 13 de la capital.  

|

time-clock

ATAQUE CONTRA CAMIÓN EN LA ZONA 13

El piloto de un camión murió baleado en la 5a calle y 6a avenida, zona 13. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 24 de noviembre se registró un ataque armado en la 5a calle y 6a avenida, zona 13 de la capital.


En el lugar, el piloto de un camión fue atacado a balazos, lo que le provocó la muerte por la gravedad de las heridas.

La víctima, de unos 35 años, no ha sido identificada, y el área del incidente ya está bajo resguardo de las autoridades.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que los disparos fueron dirigidos contra un camión repartidor de bebidas.

EN ESTE MOMENTO

El presidente de la Comisión de Finanzas considerá clave una alianza que acumule más votos. Fotografía: Prensa Libre.

Comisión de Finanzas discutirá este lunes 24 de noviembre el dictamen del presupuesto nacional del 2026

Right
Autoridades rehabilitaron parcialmente el paso en el km 24.5 de la ruta a El Salvador tras el deslave del 6 de octubre. El terreno sigue inestable geólogos recomiendan ser precavidos.

Pese a baja ejecución del presupuesto 2025, Finanzas prevé aval para el presupuesto del próximo año

Right


Añadió que el suceso ocurrió en el tramo entre la avenida Petapa, zona 12, y la zona 13.

Indicó que hay cierre vehicular para los usuarios que se dirigen hacia el Zoológico La Aurora o la Escuela Normal para Varones.

Montejo explicó que, con el fin de agilizar el tránsito, se habilitará un carril reversible, por lo que pidió precaución a los automovilistas.

El vehículo quedó con al menos cuatro impactos de bala.

Para leer más: Un empleado del Inacif es la víctima mortal de ataque armado en la zona 1

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Ataques armados en Guatemala Violencia en Guatemala Zona 13 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS