Muere hombre en ataque contra camión en zona 13; PMT cierra paso vehicular

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 24 de noviembre se registró un ataque armado en la 5a calle y 6a avenida, zona 13 de la capital.



En el lugar, el piloto de un camión fue atacado a balazos, lo que le provocó la muerte por la gravedad de las heridas.



La víctima, de unos 35 años, no ha sido identificada, y el área del incidente ya está bajo resguardo de las autoridades.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que los disparos fueron dirigidos contra un camión repartidor de bebidas.





Añadió que el suceso ocurrió en el tramo entre la avenida Petapa, zona 12, y la zona 13.



Indicó que hay cierre vehicular para los usuarios que se dirigen hacia el Zoológico La Aurora o la Escuela Normal para Varones.

Montejo explicó que, con el fin de agilizar el tránsito, se habilitará un carril reversible, por lo que pidió precaución a los automovilistas.



El vehículo quedó con al menos cuatro impactos de bala.

