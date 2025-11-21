Un empleado del Inacif es la víctima mortal de ataque armado en la zona 1

Los Bomberos Voluntarios informaron que la tarde del jueves 20 de noviembre se registró un ataque armado en la 4a avenida y 12 calle, zona 1 de la capital.



“Un hombre con múltiples heridas de bala quedó fallecido en el lugar”, informó el cuerpo de socorro.



Indicaron que la víctima sufrió varias heridas de bala, lo que le causó la muerte sobre una banqueta.



Este viernes 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la víctima fue identificada como Heber Mizrain Díaz Estrada.





Añadió que Díaz Estrada era empleado de esa institución.



Aún se desconocen más detalles sobre el móvil de este hecho de violencia.

Otro ataque armado

Este viernes, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un hombre murió baleado en la aldea Mesillas Bajas, Amatitlán.

El hecho de violencia se registró en el ingreso a una vivienda.

