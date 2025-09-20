Guatemala
Matan a balazos al director del Departamento de Informática de la Municipalidad de Guastatoya
El joven se movilizaba en una motocicleta frente al Hospital Nacional de Guastatoya, El Progreso, cuando desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones.
El joven de 26 años se movilizaba en una motocicleta cuando desconocidos le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones. (Foto Prensa Libre: Cortesía Viral Sanarate)
Un joven que se movilizaba en una motocicleta fue atacado a balazos por desconocidos alrededor de las 6.45 horas de este sábado 20 de septiembre, cuando circulaba frente al Hospital Nacional de Guastatoya, en El Progreso. Según testigos, el ataque fue perpetrado por hombres que también se desplazaban en una motocicleta y que, al darle alcance, le dispararon.
Al llegar al lugar, los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que presentaba en distintas partes del cuerpo.
La víctima fue identificada como Dani Otoniel Oliva Beltetón, de 26 años. Según indicó Marco Antonio Oliva Orellana, padre del fallecido, su hijo era ingeniero en sistemas, soltero y originario del barrio San Juan, en la aldea Santa Rita, de dicho departamento.
También señaló que su hijo trabajaba como director del Departamento de Informática en la Municipalidad de Guastatoya y que era catedrático en la sede local de la Universidad Mariano Gálvez, hacia donde se dirigía al momento del ataque.
Además, aseguró que su hijo no tenía problemas con nadie y que tampoco les había comentado haber recibido amenazas.
Fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para recolectar evidencias y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del ataque contra Dani Otoniel Oliva y dar con el paradero de los responsables.
Alcalde se pronuncia
Por medio de la red social Facebook, el alcalde de Guastatoya, José Elías Herrera Guerra, lamentó el fallecimiento del joven.
“Con profundo pesar lamentamos la irreparable pérdida de nuestro director de Informática, Dany Otoniel Oliva Beltetón. Un excelente trabajador, amigo y, sobre todo, un gran ser humano. Lamentamos profundamente su fallecimiento. Su recuerdo y legado quedarán siempre en nuestros corazones. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, indica el mensaje, publicado junto con una esquela de la Municipalidad de Guastatoya, en la que el jefe edil y el concejo municipal expresan sus condolencias a la familia del joven.
Otros ataques contra empleados municipales en el 2025
- El 10 de julio, trabajadores de la Municipalidad de Guatemala resultaron heridos en un ataque armado, cuando desconocidos les dispararon en la 21 avenida y 5ª calle de la zona 6 capitalina. Según indico en su momento la comuna capitalina entre los cuatro hombres heridos se encontraban algunos empleados que integraban el equipo que realizaba reparaciones en la cinta asfáltica de la Calzada José Milla y Vidaurre, en esa misma zona.
- El 10 de febrero, Mario Cotí, empleado de la Municipalidad de Quetzaltenango, fue atacado con arma blanca por desconocidos. El hecho ocurrió en la 23 avenida y callejón “Z”, zona 1 de la ciudad altense, y el móvil aparente fue un asalto. Los Bomberos Voluntarios lo trasladaron al Hospital Regional de Occidente.
- El 14 de enero, Alberto Boteo Pérez, de 25 años, trabajador de la Unidad Limpia y Verde de la Municipalidad capitalina, fue atacado a balazos por desconocidos en un sector del barrio Moderno, zona 2 capitalina.