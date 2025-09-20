Matan a balazos al director del Departamento de Informática de la Municipalidad de Guastatoya

Un joven que se movilizaba en una motocicleta fue atacado a balazos por desconocidos alrededor de las 6.45 horas de este sábado 20 de septiembre, cuando circulaba frente al Hospital Nacional de Guastatoya, en El Progreso. Según testigos, el ataque fue perpetrado por hombres que también se desplazaban en una motocicleta y que, al darle alcance, le dispararon.

Al llegar al lugar, los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a las heridas que presentaba en distintas partes del cuerpo.

La víctima fue identificada como Dani Otoniel Oliva Beltetón, de 26 años. Según indicó Marco Antonio Oliva Orellana, padre del fallecido, su hijo era ingeniero en sistemas, soltero y originario del barrio San Juan, en la aldea Santa Rita, de dicho departamento.

También señaló que su hijo trabajaba como director del Departamento de Informática en la Municipalidad de Guastatoya y que era catedrático en la sede local de la Universidad Mariano Gálvez, hacia donde se dirigía al momento del ataque.

Además, aseguró que su hijo no tenía problemas con nadie y que tampoco les había comentado haber recibido amenazas.

Fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para recolectar evidencias y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del ataque contra Dani Otoniel Oliva y dar con el paradero de los responsables.

Alcalde se pronuncia

Por medio de la red social Facebook, el alcalde de Guastatoya, José Elías Herrera Guerra, lamentó el fallecimiento del joven.

“Con profundo pesar lamentamos la irreparable pérdida de nuestro director de Informática, Dany Otoniel Oliva Beltetón. Un excelente trabajador, amigo y, sobre todo, un gran ser humano. Lamentamos profundamente su fallecimiento. Su recuerdo y legado quedarán siempre en nuestros corazones. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, indica el mensaje, publicado junto con una esquela de la Municipalidad de Guastatoya, en la que el jefe edil y el concejo municipal expresan sus condolencias a la familia del joven.

Otros ataques contra empleados municipales en el 2025