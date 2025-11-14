Mueren baleados dos hombres en ataque a discoteca de Boca del Monte

Los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado en una discoteca ubicada en la 4a. avenida y 3a. calle, zona 1 del caserío Boca del Monte, aldea Villa Canales, municipio de Villa Canales, Guatemala.

Añadieron que dos hombres murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El hecho de violencia se registró la madrugada de este viernes 14 de noviembre. Las víctimas quedaron tendidas en el piso, junto a una mesa.

En otro suceso, una mujer fue atacada a balazos en la 6a. avenida, entre la 18 y 19 calles, zona 6 de Mixco, colonia San Francisco II.

Bomberos Voluntarios auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital.

En tanto, los Bomberos Municipales informaron que un hombre murió en un ataque armado ocurrido en la manzana 10 de la colonia Maya, zona 18.

La víctima fue atacada cuando caminaba por una banqueta y, a un costado, quedaron los tenis que llevaba puestos.

