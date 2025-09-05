Sucesos
Balacera frente a discoteca en zona 10 deja tres heridos, dos de ellos son capturados
La PNC localizó casquillos frente a una discoteca y capturó a dos heridos, presuntos responsables del tiroteo. La motocicleta usada y un arma reportada como robada fueron decomisadas.
La Policía Nacional Civil informa sobre tres heridos tras una balacera frente a una discoteca de zona 10, dos de ellos son aprehendidos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).
Dos hombres que se conducían en motocicleta presuntamente dispararon contra una persona frente a una discoteca ubicada en la 4a. avenida de la zona 10 de la capital, la noche del 4 de septiembre, según la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades localizaron varios casquillos de arma de fuego en el lugar. Los dos hombres que iban en la motocicleta fueron hallados heridos por separado y trasladados, conscientes, al Hospital General San Juan de Dios por socorristas.
Uno de ellos presentaba una herida de bala en el pie izquierdo, mientras que el otro fue alcanzado en el muslo de la pierna izquierda. Ambos permanecen bajo custodia policial.
Otra persona con una herida en la pierna derecha fue ingresada en la emergencia del Hospital Roosevelt.
La Policía reporta que el primer herido fue encontrado sobre la vía en la 4a. avenida y 12 calle, zona 10, y portaba un arma con reporte de hurto.
El segundo capturado fue localizado en la 13 calle y 7a. avenida, zona 9, frente a un restaurante.
Además, fue incautada la motocicleta que ambos habrían utilizado para desplazarse.