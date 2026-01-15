Mueren dos personas y otras dos resultan heridas en ataques armados contra motoristas y mototaxista

Los Bomberos Voluntarios informaron que la mañana de este jueves 15 de enero se suscitó un hecho armado en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Añadieron que, en el lugar, murieron dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

Según el reporte de los bomberos, las víctimas fueron identificadas como Emanuel Eliazar Ramírez Chután, de 22 años, y José Luis Martínez Hurtado, de 33.

Los cuerpos y la motocicleta quedaron sobre la cinta asfáltica; además, varios casquillos quedaron en la escena del crimen.

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron de un ataque armado contra un mototaxi en la entrada a la colonia Betania, zona 7 de la capital.

Añadieron que un hombre de 31 años, piloto del mototaxi, resultó herido y, tras ser estabilizado, fue llevado a la emergencia de un hospital.

Además, la pasajera del vehículo también resultó herida.

Para leer más: Cadáveres envueltos en sábanas: los detalles de los 10 cuerpos hallados en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.