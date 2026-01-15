Mueren dos personas y otras dos resultan heridas en ataques armados contra motoristas y mototaxista

Sucesos

Mueren dos personas y otras dos resultan heridas en ataques armados contra motoristas y mototaxista

Bomberos reportan fallecidos y heridos en ataques armados en la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes y en la zona 7.

ATAQUE ARMADO EN SANTA LUCÍA LOS OCOTES

Dos hombres que se desplazaban en motocicleta murieron baleados en la ruta a Santa Lucía Los Ocotes.. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que la mañana de este jueves 15 de enero se suscitó un hecho armado en el kilómetro 14 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Añadieron que, en el lugar, murieron dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

Según el reporte de los bomberos, las víctimas fueron identificadas como Emanuel Eliazar Ramírez Chután, de 22 años, y José Luis Martínez Hurtado, de 33.

Los cuerpos y la motocicleta quedaron sobre la cinta asfáltica; además, varios casquillos quedaron en la escena del crimen.

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron de un ataque armado contra un mototaxi en la entrada a la colonia Betania, zona 7 de la capital.

Añadieron que un hombre de 31 años, piloto del mototaxi, resultó herido y, tras ser estabilizado, fue llevado a la emergencia de un hospital.

Además, la pasajera del vehículo también resultó herida.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Santa Lucía Los Ocotes Violencia en Guatemala Zona 25 Zona 7 
