Mueren tres motoristas en hechos de tránsito y violencia en la capital y la ruta al Pacífico

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este viernes 7 de noviembre, un motorista murió al colisionar en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado, en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico.

La víctima quedó tendida sobre uno de los carriles y la motocicleta en la parte trasera del camión.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, reportó que el accidente ocurrió en el carril con dirección a la capital. Añadió que el Ministerio Público concluyó las diligencias de ley y que el paso en el área ya fue habilitado.

Indicó que la Policía Nacional Civil realizó el procedimiento correspondiente y que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La PMT de Amatitlán informó que otro motorista perdió la vida en un accidente ocurrido en el kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico, con dirección al sur.

Señaló que debido al incidente, la circulación vehicular en el área es lenta. Algunas piezas de la motocicleta quedaron esparcidas en la carretera.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT capitalina, indicó que la noche del jueves 6 de noviembre, un motorista fue baleado y murió luego de que delincuentes lo despojaron del vehículo.

Montejo explicó que el hecho ocurrió en la conexión de la calzada Aguilar Batres, zona 12, con el Anillo Periférico, zona 11.

