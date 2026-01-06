Mujer herida en ataque armado en la zona 10; PMT alerta por cierres viales

Los Bomberos Municipales informaron que este martes 6 de enero se registró un ataque armado contra un vehículo que se desplazaba en la 20 calle y 18 avenida, zona 10 de la capital.



Socorristas brindaron atención prehospitalaria a una mujer de 20 años que sufrió heridas en el tórax. La víctima fue estabilizada y trasladada a un hospital.



El vehículo quedó con varias perforaciones de bala, y la escena del ataque está resguardada por las autoridades.



Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó cierre vehicular en el tramo de la 20 calle, cercano a la 17 avenida de la referida zona.





Explicó que, como ruta alterna, los automovilistas pueden utilizar el sector del bulevar Los Próceres si se dirigen a Santa Catarina Pinula. También pueden usar el trébol de Vista Hermosa o dirigirse hacia la zona 15.

Otros hechos de violencia



En otro hecho de violencia, los Bomberos Municipales informaron que un hombre murió por heridas de bala en la 5a avenida y 2a calle de la zona 21, en la colonia Guajitos. La víctima fue localizada en la vía pública; las heridas las sufrió en el cráneo.



Los Bomberos Voluntarios reportaron que un hombre murió atacado a balazos en el parcelamiento Caballo Blanco, aldea La Blanquita, municipio de Retalhuleu. Vestía pantaloneta rosada y playera gris.



El reporte de los Bomberos Municipales Departamentales señala que, en el barrio El Recreo, zona 8 de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, a un costado de la vía pública se localizó a un fallecido. Añadieron que el cuerpo presenta señales de violencia, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes.

