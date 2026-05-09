Mujer y su hijo de 11 años mueren en ataque armado en Sanarate

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Mujer y su hijo de 11 años mueren en ataque armado en Sanarate

Madre e hijo murieron en un ataque armado en un camino de terracería de Sanarate, El Progreso.

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MATAN A MADRE E HIJO EN SANARATE

Bomberos y agentes de la PNC resguardan el área donde una mujer y su hijo murieron baleados en Sanarate, El Progreso. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este sábado 9 de mayo se registró un ataque armado contra una madre y su hijo en la aldea Llano de Morales, Sanarate, El Progreso.

Indicaron que fueron alertados sobre dos personas heridas por proyectil de arma de fuego.

Ambas víctimas murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas en distintas partes del cuerpo.

Las víctimas quedaron a un costado de la calle principal de la comunidad y, según los bomberos, fueron identificadas como Milvia Ruano Pineda, de 29 años, y su hijo, de 11.

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Los cadáveres fueron identificados por la abuela del menor. El ataque ocurrió en un camino de terracería.

Se desconoce el móvil del doble crimen. La Policía Nacional Civil resguarda el área.

Para leer más: Autoridades rastrean el recorrido del atacante que disparó contra padre e hijo, quien huyó hacia la avenida Bolívar

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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