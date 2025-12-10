Sucesos
Múltiple colisión complica el tránsito en el km 30 de la ruta al Atlántico
Tráiler colisiona con otros cinco vehículos en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en El Progreso.
El paso es complicado por accidente en el km 30 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 10 de diciembre un tráiler volcó sobre la cinta asfáltica, en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, El Progreso.
Añadieron que cinco vehículos livianos también resultaron afectados por el accidente del transporte pesado.
Socorristas brindaron atención prehospitalaria al piloto del tráiler, quien fue estabilizado en el lugar y, posteriormente, trasladado al Hospital General San Juan de Dios. El conductor fue identificado como Lisardo Manzilla Santos, según los bomberos.
El tráiler bloquea el paso, y los otros vehículos involucrados quedaron con daños. No se reportan más personas heridas.
Medios locales informaron que el tránsito está complicado por el accidente en el referido kilómetro.
Provial actualiza información
Según el reporte de Provial, el percance se registró en Agua Caliente e involucra a ocho vehículos. Agentes alternan el paso de automotores.
Provial atiende hecho de tránsito en el km 30 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en Agua Caliente, El Progreso. Múltiple colisión que involucra ocho vehículos mantiene obstruido el paso en ambos sentidos.— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) December 10, 2025
pic.twitter.com/iTD1A3rTxx
