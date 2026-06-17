“No lo ves venir”: ataque contra chofer de bus en Chinautla evidencia “evolución del sicariato y la extorsión”

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“No lo ves venir”: ataque contra chofer de bus en Chinautla evidencia “evolución del sicariato y la extorsión”

Una mujer atacó a balazos a un chofer de bus extraurbano en Chinautla, en un hecho captado en video y que expertos vinculan con nuevas formas de operar de estructuras dedicadas a la extorsión.

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Una mujer descendió de una motocicleta, caminó hacia un bus extraurbano estacionado en San Martín, Chinautla, y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor. El ataque, ocurrido el martes 16 de junio durante la mañana, quedó grabado por una cámara de seguridad del sector.

Tras los disparos, la mujer lanzó un teléfono celular hacia el interior del autobús y regresó a la motocicleta, donde la esperaba otra persona. Ambos huyeron del lugar, mientras un motorista y su acompañante cayeron al pavimento al escuchar las detonaciones y ver a la atacante correr con el arma en la mano.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el ataque armado contra un conductor de bus extraurbano en San Martín, Chinautla, y señalaron que el caso refleja cómo los delitos de sicariato y extorsión han evolucionado en Guatemala, incluso con la participación de mujeres, adolescentes y ataques que también empiezan a registrarse en carreteras.

Ataque contra piloto queda grabado

Según la información preliminar, el conductor del bus resultó herido y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde fue intervenido y permanece en estado delicado. Las autoridades deberán esclarecer si el ataque está relacionado con extorsiones contra transportistas.

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En las imágenes también se observa que otros vehículos intentan esquivar la escena mientras la mujer corre de regreso hacia la motocicleta. El motorista que cayó junto a su acompañante no resultó herido de gravedad.

Expertos analizan el ataque contra un chofer de bus en San Martín, Chinautla, y advierten cambios en las formas de sicariato y extorsión. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Expertos advierten evolución del sicariato

Durante el análisis en Impacto Directo, expertos señalaron que el caso evidencia cambios en la forma de operar de estructuras criminales.

No nos esperamos que sea una mujer, mucho menos que te vaya a disparar”, mencionaron al referirse al uso de mujeres, adolescentes y niños en hechos vinculados con amenazas o ataques.

Los especialistas añadieron que “este tipo de actividades han estado evolucionando” y que las estructuras se aprovechan de perfiles que generan menos sospecha. También indicaron que la participación de mujeres en estos hechos puede estar vinculada con condiciones económicas o relaciones sentimentales con integrantes de pandillas.

Extorsión, uno de los delitos más recurrentes

Los expertos afirmaron que la extorsión es “uno de los delitos más recurrentes en Guatemala y uno de los que más golpea de forma directa a la población, especialmente a pilotos de buses, pequeños comercios y empresas.

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También advirtieron que las amenazas ya no se limitan al transporte urbano o extraurbano. “Ahora hasta en las carreteras ya empezaron con los tráileres”, señalaron, al advertir que la modalidad podría extenderse a camiones repartidores y otros sectores que circulan con frecuencia por rutas del país.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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