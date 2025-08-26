Once indicios balísticos: revelan hipótesis de ataque contra camión en la calzada Roosevelt

Este martes 26 de agosto, trabajadores de una empresa distribuidora de bebidas fueron atacados a balazos cuando se desplazaban en un camión por la calzada Roosevelt y 39 avenida, zona 2 de Mixco.

El hecho armado ocurrió en el ingreso a una gasolinera, donde el Ministerio Público recabó al menos 11 indicios balísticos.

En el ataque, dos hombres resultaron heridos y uno más murió en la escena. La víctima fue identificada como Eduardo Xonaj, de 23 años, quien laboraba como auxiliar.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

Según las autoridades, una de las hipótesis del crimen es que estaría relacionado con la exigencia de extorsión.

La Policía Municipal de Tránsito reportó que lo sucedido afecta la circulación en la conexión de Mixco hacia la ciudad de Guatemala.

El viernes 22 de agosto también se registró un atentado contra trabajadores de la misma empresa.

