Supuesto pandillero resulta herido tras enfrentarse a balazos con agentes de la PNC en la zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un presunto integrante de la mara Barrio 18 resultó herido al enfrentarse con agentes de esa institución.

Añadió que el enfrentamiento ocurrió este miércoles 29 de julio, cuando los policías se disponían a efectuar un allanamiento junto con el Ministerio Público (MP) en un inmueble de la colonia Lo de Rodríguez, zona 18.

Según la PNC, los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal resultaron ilesos y protegieron al personal del MP.

Agregó que los agentes repelieron el ataque y el presunto pandillero fue auxiliado por bomberos.

De forma preliminar, se informó de la incautación de un fusil AK-47.

Medios locales compartieron videos en los que se escuchan las detonaciones de arma de fuego durante el enfrentamiento.

La PNC indicó que la diligencia continúa y que ampliará la información.

Según información de los Bomberos Voluntarios, el herido fue trasladado hacía el Hospital General San Juan de Dios.

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