Picop con unas 17 personas cae a hondonada, deja una adolescente muerta y expertos alertan de riesgos por sobrecarga

Lo que debía ser el recorrido hacia una jornada deportiva terminó en tragedia este miércoles 12 de agosto en el caserío La Vega, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Un picop que transportaba a unas 17 personas, en su mayoría menores de edad, salió de la vía y cayó a una hondonada de unos 70 metros de profundidad. Una adolescente de 14 años murió en el lugar.

Los ocupantes se dirigían a un encuentro deportivo cuando ocurrió el percance. Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Tejutla y Sipacapa acudieron al lugar, estabilizaron a los heridos y los trasladaron al Centro de Atención Permanente (CAP). Debido a la gravedad de las lesiones, varios fueron remitidos al Hospital Nacional de San Marcos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el caso abrió un análisis sobre los riesgos de trasladar personas en la palangana de picops, la cantidad de ocupantes, las condiciones de las carreteras, la falta de controles de tránsito y de transporte colectivo, así como la necesidad de fortalecer la educación y seguridad vial.

Trasladar personas en picop y los riesgos de una tragedia

Uno de los puntos señalados durante el análisis fue la vulnerabilidad de quienes viajan en la palangana de estos vehículos, debido a la falta de dispositivos de protección para pasajeros.

“Un picop no es para cargar gente, no tiene cinturones, no tiene seguridad”, se afirmó durante el programa al abordar las consecuencias que puede tener un vuelco, un frenazo o una maniobra brusca para quienes viajan en esa parte del vehículo.

Expertos advierten sobre los riesgos de la sobrecarga, la falta de controles y las condiciones de las carreteras tras el accidente en San Miguel Ixtahuacán. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión).

El análisis también se centró en la cantidad de ocupantes. En este caso, la información disponible señala que en el picop viajaban aproximadamente 17 personas, en su mayoría menores de edad. Los participantes del programa advirtieron que el peso y su distribución pueden afectar la estabilidad de un vehículo, principalmente si se suman factores relacionados con su estado mecánico.

“Cuando van más de 15, 16 personas en un picop, y más si el carro no está alineado, no está balanceado, las llantas van lisas, es un hecho totalmente predecible”, se expuso durante la discusión.

Falta de controles y condiciones de las carreteras

Otro de los enfoques abordados fue la fiscalización del tránsito, principalmente fuera de los principales centros urbanos. Durante el programa se cuestionó que la falta de controles favorezca prácticas de riesgo en las carreteras.

“En este caso el problema es que no tenemos controles”, se afirmó al señalar la necesidad de supervisar la cantidad de pasajeros, las condiciones de los vehículos y el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.

En la conversación también se hizo referencia a la legislación guatemalteca. Se indicó que la Ley y el Reglamento de Tránsito datan de 1996 y que contemplan el transporte de personas en picops bajo determinadas condiciones y restricciones, entre ellas aspectos relacionados con la ruta, la velocidad, estructuras de seguridad y cantidad de ocupantes.

La seguridad vial, los controles de tránsito y el transporte colectivo fueron parte del análisis tras el accidente que dejó una adolescente muerta en San Marcos. (Foto: Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión).

El análisis incluyó las condiciones de las vías en distintos puntos del país. Carreteras estrechas, falta de mantenimiento, iluminación y elementos reflectivos fueron mencionados entre los factores que incrementan el riesgo para los usuarios, junto con las conductas imprudentes y el exceso de velocidad.

“Las carreteras, en esos lugares, son estrechas, no les dan mantenimiento. Nada de iluminación, reflectivos”, se afirmó durante la emisión.

Ausencia de transporte colectivo también entra en el análisis

Los participantes de Impacto Directo también relacionaron el uso de picops para trasladar grupos numerosos con la falta de opciones de transporte colectivo en comunidades y municipios del país.

“La simple respuesta, que es la ausencia de transporte colectivo, hace que la gente vaya empalanganada”, se indicó durante el programa.

La discusión planteó que la prevención no depende únicamente de sanciones, sino también de controles, infraestructura vial, alternativas de movilidad y educación vial para reducir conductas que incrementan la posibilidad de hechos graves.

🚨 Accidente de tránsito 🚨



Caserío La Vega, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, vehículo tipo pickup se precipita a un barranco de de 70 metros de profundidad, el mismo transportaba 17 personas, en su mayoría menores de edad que se dirigían a un encuentro deportivo, elementos… pic.twitter.com/Eg5p4da3lz — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) August 12, 2026

La advertencia más contundente surgió al analizar la combinación de una alta cantidad de pasajeros con posibles deficiencias mecánicas o una distribución inadecuada del peso. “Es ir al matadero”, se expresó para dimensionar el peligro de trasladarse en esas condiciones.

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