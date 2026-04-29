Piloto sale ileso en ataque armado en el bulevar Liberación; PMT informa cierres viales

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó sobre un ataque armado registrado este miércoles 29 de abril en el bulevar Liberación y 10a avenida, zona 13.

Añadió que, en ese lugar, sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon contra el conductor de un picop.

Indicó que los atacantes huyeron del área tras los disparos y que el conductor resultó ileso al refugiarse en el piso del vehículo.

Agregó que el automotor quedó con impactos de bala. Se desconoce el móvil del ataque.

Lo sucedido afecta la movilidad vehicular en el carril derecho frente al Zoológico La Aurora.

Montejo reportó que hay cierre vehicular en el área para que las autoridades correspondientes efectúen las diligencias de ley.

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