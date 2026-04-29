Piloto sale ileso en ataque armado en el bulevar Liberación; PMT informa cierres viales

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Piloto sale ileso en ataque armado en el bulevar Liberación; PMT informa cierres viales

Un conductor fue atacado a balazos este miércoles cuando se desplazaba en el bulevar Liberación.

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ATAQUE CONTRA PILOTO EN EL BULEVAR LIBERACIÓN

Conductor fue atacado a balazos cuando se desplazaba por el bulevar Liberación. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amílcar Montejo)

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó sobre un ataque armado registrado este miércoles 29 de abril en el bulevar Liberación y 10a avenida, zona 13.

Añadió que, en ese lugar, sujetos que se desplazaban en motocicleta dispararon contra el conductor de un picop.

Indicó que los atacantes huyeron del área tras los disparos y que el conductor resultó ileso al refugiarse en el piso del vehículo.

Agregó que el automotor quedó con impactos de bala. Se desconoce el móvil del ataque.

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Montejo reportó que hay cierre vehicular en el área para que las autoridades correspondientes efectúen las diligencias de ley.

Para leer más: Mujer herida en ataque armado contra vehículo en el bulevar Liberación

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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